Instagram desvela cómo funciona su algoritmo y qué decide lo que ves

Millones de usuarios y de empresas en todo el mundo llevan años intentando descifrar el algoritmo de la famosa app Instagram, dado que es este código el que decide qué contenido se muestra para ver. Esto es clave tanto para influencers y para las empresas que desean promocionar y hacer visibles sus productos a través de esta red social.

En torno al famoso algoritmo ha habido siempre muchas teorías y métodos para vencerlo y así aparecer de los primeros en la pantalla de portada. Ahora, el director de la conocida red social, ha querido explicar cómo funciona y arrojar algo de luz para que el uso de Instagram sea lo más útil posible.

No hay un único algoritmo

Adam Mosseri, director de Instagram, ha desvelado una serie de puntos sobre el enigmático algoritmo. Uno de los más controvertidos es que no existe un solo algoritmo, es decir no todas las cuentas sufren la misma clasificación que otras del mismo estilo.

La red social acumula una serie de información, dividida generalmente en cuatro bases según Mosseri, y en función a esta establece quien aparecerá en nuestro feed (pantalla principal de Instagram). A fin de aprovechar al máximo el rendimiento de esta red social Mosseri ha desgranado las bases sobre las que se fundamenta el algoritmo para estas selecciones.

Para el feed o la portada de imágenes y vídeos, el algoritmo tiene en cuenta criterios como el tipo de imagen, dónde se publicó, los Me Gusta generales de cada publicación y quién es el usuario que la subió. De este modo, Instagram nos mostrará siempre las publicaciones de nuestros usuarios seguidos en cuanto más contacto o interacción haya ocurrido. Es decir, si eres seguidor de un determinado usuario e interaccionas, de manera habitual, mediante likes, comentarios o compartiendo sus posts, ese usuario será siempre que suba un nuevo post de los primeros que aparezca por tu feed.

En cuanto a los Stories, las conocidas historias, aquí el algoritmo también tiene en cuenta las interacciones. Cuanto más hayas reaccionado, compartido o contestado a las stories de algún usuario en concreto más aparecerá en tu listado de stories en los primeros lugares. Aquí Mosseri ha querido aclarar, además, que el algoritmo recompensa el contenido original, es decir, aquel que no viene directamente desde el feed.

Por otro lado, Instagram cuenta con un apartado denominado como Buscador o Explore. Aquí el usuario recibe sugerencias en torno a un contenido relacionado con sus gustos en una pantalla de la interfaz denominado Discover. Sin embargo, aquí el algoritmo no basa sus recomendaciones en función a los dos criterios anteriores ya que se muestran usuarios a los que no seguimos. Por ello, en el Discover se nos mostrará contenidos con temas que nos gusten o que hayamos buscado anteriormente. Entre este contenido también existen unos criterios a la hora de mostrar uno u otro. Por esto, se tendrán en cuenta los contenidos que nos interesen pero entre ellos los que más Me gusta tengan, los que el autor sea relativamente conocido o la información que contenga el post.

Por último, en cuanto a los Reels, estos sí que dependen de la interacción. El algoritmo también analizará la popularidad del Reel así como la del usuario que lo subió. Adicionalmente, también se analiza la información y el audio que contiene el video para clasificarlo. Aquí se te mostrarán también los Reels relacionados con Reels que ya te hayan gustado anteriormente.

Para concluir, Adam Mosseri también tuvo algunas palabras sobre la teoría que se ha extendido sobre la limitación que establece Instagram en cuanto al alcande de las publicaciones. El directo de la aplicación ha desmentido rotundamente la veracidad de esta teoría, confirmando que la aplicación no limita el alcance de ningún tipo de contenido.