Llega el 'BeReal' de TikTok a nuestros móviles: así funciona

El dominio dentro de las redes sociales por parte de TikTok es más latente que nunca. La conocida plataforma ya es una de las más utilizadas tanto en España como en países como Estados Unidos, superando a otros perfiles sociales como Twitter o Snapchat. Tal es así que las previsiones apuntan a que será en el año 2024 cuando la plataforma supere al gran líder de la audiencia: Youtube.

En el pasado 2021, TikTok incrementó sus ingresos publicitarios hasta en un 175 %. A este ritmo pronto podrá alcanzar a Meta, propietaria de Instagram y Facebook. Para acrecentar esta subida y este nivel, la aplicación cuenta con nuevas funcionalidades con los que mantener la popularidad que atesora.

¿Qué es el 'BeReal' de TikTok?

La estrategia de copiar las funcionalidades de aplicaciones pujantes entre los consumidores es una vieja baza muy utilizada por las grandes compañías. De hecho, no hay más que recordar cómo, ante el auge del propio TikTok, Instagram incorporó sus conocidos Reels a su aplicación, como una forma de combatir la popularidad de la por entonces emergente red social. También puede destacarse el hecho de que los rumores apunten a que la plataforma, propiedad de Meta, vaya a eliminar sus formatos cuadrados de vídeos, optando por una única posibilidad: los vídeos verticales, 9:16. Exactamente el mismo formato que TikTok. Si todo sale tal y como y se apunta, la plataforma ya se encuentra trabajando en crear sus propias plantillas y evitar así que se compartan vídeos de su principal competencia, TikTok.

Pues bien, dentro de este contexto, esta vez ha sido TikTok la que ha decidido introducir una nueva funcionalidad que es una copia casi exacta de una de las aplicaciones más populares de las últimas semanas: BeReal. Bajo el nombre de TikTok Now, la compañía lanza un nuevo concepto, totalmente opcional, para poder compartir vídeos. Mediante esta nueva funcionalidad, la app manda una notificación de forma aleatoria a cualquier hora del día y el creador deberá compartir lo que se encuentre haciendo en ese momento. Una de las grandes bazas de esta nueva característica es que se activan todas las cámaras del dispositivo móvil, tanto la frontal como la trasera. Es por ello que hay que tener mucho cuidado con lo que mostramos a través de nuestra aplicación.

La propia aplicación lanza una advertencia para controlar los ajuste de privacidad de esta nueva funcionalidad. De esta forma, mediante TikTok Now puedes elegir quién puede ver tus publicaciones diarias y espontáneas, pudiendo decidir entre toda la aplicación, solo tus seguidores o solo tus amigos. No obstante, como forma de dar publicidad a esta nueva funcionalidad, todo aquel seguidor que desee acceder a otros TikTok Now debe haber publicado previamente al menos uno en su perfil. En caso contrario, tan solo verá los TikTok Now de los demás seguidores de forma borrosa.