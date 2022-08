En directo: Un fallo en un motor cancela el lanzamiento de la misión Artemis I de la NASA rumbo a la Luna

La NASA había programado para este lunes el regreso de las misiones tripuladas a la Luna con el lanzamiento de la misión Artemis I desde Cabo Cañaveral, en Florida (EEUU). El potente cohete SLS y la cápsula Orión en su cúspide iban a emprender un histórico viaje (esta vez sin tripulación) a la Luna, que no recibe una visita de este tipo desde el fin del programa Apolo.

Pero este primer intento no ha salido bien. Primero ha tenido que paralizar la cuenta atrás por una fuga de combustible en el motor 3.

Además, con el retraso han empeorado las condiciones meteorológicas en Cabo Cañaveral (había una ventana de tiempo muy concreta para evitarlo), lo que ha llevado a la NASA a cancelar el lanzamiento previsto para este lunes.

🌧️ METEOROLOGÍA NO GO 🔴 La meteorología del Centro Espacial Kennedy ha empeorado y en estos momentos se encuentra en NO GO. Mientras se mantenga este estado no se puede lanzar el cohete SLS de la NASA. #Artemis1📸: @thesheetztweetz pic.twitter.com/i7vUX134Jm