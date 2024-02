Científicos chinos presentan NEO, una revolucionaria interfaz cerebro-computadora inalámbrica

Un equipo de investigadores chinos de la Universidad de Tsinghua y el Hospital Xuanwu de Pekín anunció el éxito del primer ensayo clínico de una interfaz cerebro-computadora (ICC) inalámbrica y mínimamente invasiva, informaron medios locales.

El ensayo, que se llevó a cabo en un paciente con lesión medular completa, demostró que el sujeto podía manejar guantes neumáticos mediante la actividad eléctrica cerebral después de 3 meses de entrenamiento de rehabilitación con la ICC en su hogar, con una precisión de agarre superior al 90%, según un comunicado publicado este miércoles por la Universidad de Tsinghua.

La ICC, denominada NEO, consiste en un conjunto de electrodos que se colocan fuera de la duramadre, la capa exterior de tejido fuerte que cubre y protege el cerebro y la médula espinal que se encuentra más cerca del cráneo.

Los electrodos transmiten señales cerebrales a una computadora externa, que las interpreta y controla dispositivos externos.

Esta innovación, que se alimenta y transmite señales mediante tecnología inalámbrica de campo cercano, elimina la necesidad de baterías internas, lo que reduce el riesgo de infección y complicaciones.

A patient with a complete #cervical spinal cord injury who received the #brain-computer interface #implant NEO designed by Tsinghua Medicine and clinically implanted by Xuanwu Hospital can perform brain control functions, such as drinking water, with a success rate of over 90%! pic.twitter.com/8iFJsq4Vir