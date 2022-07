Oppo se asocia con la UEFA Champions League para las próximas dos temporadas

Oppo ha anunciado su presencia y participación en diferentes competiciones de la UEFA, incluidas la UEFA Champions League, la Supercopa UEFA, las finales de la UEFA Futsal Champions League y las finales de la UEFA Youth League durante las próximas dos temporadas.

Ambas entidades se comprometen a trabajar estrechamente para destacar "los mejores momentos, los instantes más inspiradores, dentro y fuera del campo" y "hacer posible que los aficionados puedan capturarlos, disfrutarlos y compartirlos" durante las temporadas 2022-23 y 2023-24, tal y como han explicado a través de un comunicado.

El posicionamiento de la UEFA Champions League basado en The best of the best está, según el fabricante chino, totalmente en línea con su propia propuesta de marca, Inspiration Ahead, que muestra "la determinación de la compañía en la búsqueda de la excelencia", indica el comunicado del anuncio del acuerdo.

"Estamos entusiasmados de poder asociarnos con UEFA y trabajar con ellos para inspirar a los aficionados al fútbol a lo largo de distintas competiciones durante los próximos dos años. En Oppo estamos completamente seguros de que el poder de la innovación nos ayuda a superar los grandes retos y desafíos de la vida, y esta visión encaja totalmente con la de la UEFA sobre cómo luchar por lo más difícil, por lo más ambicioso, haciendo que esta colaboración suponga una asociación perfecta", ha señalado William Liu, presidente de Marketing Global de la tecnológica china.

Por su parte, el director de Marketing de la UEFA, Guy-Laurent Epstein, se ha mostrado "encantado" de dar la bienvenida a Oppo a la familia de patrocinadores de la UEFA con la mayor competición de clubes del mundo: la UEFA Champions League. "Oppo es un líder mundial en tecnología móvil y, trabajando juntos, estamos seguros de estar sumando nuestros esfuerzos para conectar e inspirar a los aficionados al fútbol de todo el mundo", ha apostillado.

El acuerdo

Oppo tendrá una gran visibilidad de marca en los estadios y en las retransmisiones de la competición, incluyendo no solo la publicidad en las áreas perimetrales del campo, sino también en la propia web y redes sociales de la UEFA Champions League.

Asimismo, la tecnológica ofrecerá a los fans del fútbol la posibilidad de presenciar en persona los partidos de la temporada de la UEFA Champions League y capturar los momentos más importantes con los teléfonos inteligentes de Oppo. Esos Momentos de Inspiración obtenidos durante los encuentros de fútbol serán mostrados en la Galería Oppo en la web de la UEFA Champions League y la de Oppo.

La asociación contará con los dispositivos más avanzados de Oppo, como los smartphones de las series Find y Reno, con el procesador de imágenes dedicado MariSilicon X, así como con las próximas novedades de productos conectados (internet de las cosas o IoT) de la marca. "Estos productos ayudarán a llevar la inspiración a los aficionados al fútbol de todo el mundo, haciéndoles disfrutar de una forma completamente nueva de vivir la UEFA Champions League", añade la compañía.

El nuevo patrocinio amplía las colaboraciones y ambiciones deportivas actuales de Oppo, que cumple su cuarto año de asociación con los torneos de Wimbledon y Roland Garros y es socio global del Consejo Internacional de Críquet (ICC).