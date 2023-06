La Policía avisa: cuidado si recibes este mensaje en WhatsApp

La Policía ha informado recientemente que ha detenido a dos personas como presuntos autores de un delito de estafa. El engaño era el conocido 'hijo en apuros' del que ya alertaron los cuerpos de seguridad hace meses, por lo que el timo no es novedoso.

La estafa consiste en que una persona recibe un mensaje de WhatsApp, supuestamente de su hijo, en el que reclama urgentemente una cantidad de dinero para subsanar un problema. Un timo del que la Policía alertó en enero a través de su cuenta de Twitter, pero que en los últimos días está volviendo a ser noticia, tanto por las detenciones que se han cometido como por las personas que en las redes sociales denuncian que han sido víctimas del intento de estafa.

¿Has recibido este mensaje? 🤔Denominada la estafa del “hijo en apuros”



👮👮‍♀ La @policia detiene a 2 personas en #Madrid y #Palma como presuntos autores de un delito de estafa



Investigación iniciada en #Valladolid a raíz de denuncias interpuestas

En las respuestas a la publicación de la Policía son varias las personas que cuentan su experiencia y exponen los mensajes que recibieron, supuestamente, de sus hijos, que les cuentan que su móvil se ha estropeado y que su nuevo número es desde el que le escriben. Algunos señalan que al recibir ese SMS estaban con su hijo, por lo que no podía ser él, mientras otros que directamente ni tienen, como el caso del usuario Karmatruck, que, como señala en su tweet, denunció lo ocurrido a la Policía.

La mayoría de los usuarios que denuncian que recibieron un mensaje de ese estilo ni respondieron, directamente borraron el mensaje, aunque @Fermoso96 ha expuesto en dos tuits la experiencia de sus padres, que recibieron un falso mensaje de su hijo diciendo que había tenido un accidente de coche, por lo que pedía dinero para pagar la grúa.

"Puedes pagarle tu al de la grúa por favor y te lo devuelvo que no puedo hacerle bizum ni llevo tanto efectivo", decía uno de los WhatsApp que el supuesto hijo mandaba a los padres de este usuario, a los que les pedía 395 euros. Finalmente no pagaron, al llamar a su hijo y percatarse de que estaba bien y no había sufrido ningún accidente.

Ayer intentaron estafar a mis padres con un mensaje de texto que decía que había tenido un accidente de coche y les pedían dinero para pagar la grúa.

Desconfiar, el mejor arma para combatir este tipo de estafas

Para no ser víctima de este tipo de estafas lo mejor es desconfiar cuando recibimos un SMS de un número desconocido. El timo del falso hijo es muy común, aunque también es frecuente que quien nos habla se haga pasar por una entidad bancaria o por empresas de mensajería.

No hacer caso a estos mensajes es el consejo principal de la Policía, además de no pinchar en los enlaces que, en algunos casos nos mandan, y, por supuesto, no dar nuestros datos personales.