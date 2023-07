Samsung lanza su quinta generación de móviles plegables para seguir dominando el mercado

Cuando Samsung puso hace unos años en el mercado su primer teléfono móvil plegable, el sector lo percibió más como una excentricidad que como un tipo de producto a tener en cuenta. Demasiado grande y pesado (en definitiva, aparatoso), con un cierre que no era perfecto y, sobre todo, una pantalla en la que el pliegue era decididamente molesto.

El paso del tiempo ha demostrado que la apuesta de la marca surcoreana no era tan alocada. No sólo porque hoy presente su quinta generación de estos dispositivos o porque sus ventas no hayan parado de crecer, sino sobre todo porque casi todos sus competidores (con alguna notable excepción) han desarrollado dispositivos similares, ya sea en el formato libro (como el Fold) o en el concha (como el Flip).

Desde su país de origen, Corea del Sur, la tecnológica lanza su nueva serie de plegables, el Samsung Galaxy Z Fold 5 y el Z Flip 5, con mejoras importantes tanto en su interior (especialmente notables en el Fold) como en su diseño (aquí destaca más el Flip, con una pantalla exterior de mayor tamaño), certificación IPX8 de resistencia al agua dulce y el polvo y una bisagra que, esta vez sí, permite un cierre completo de ambos modelos.

La serie llega con un procesador mejorado y una batería optimizada y mayores funcionalidades sin necesidad de abrir los respectivos teléfonos, además de una renovada Flex Window en el Flip 5 o mejoras en la multitarea del Fold 5.

La tecnológica ha aumentado la durabilidad de ambos, con una capa de dispersión de choque en la pantalla principal y una parte trasera rediseñada para una pantalla más sólida.

Llevan además marcos Armor Aluminum y cristal Corning Gorilla Victus tanto en la ventana Flex Window como en la cubierta trasera, lo que se suma a esa nueva bisagra Flex, un renovado módulo de bisagra integrado con una estructura de doble carril que difumina los impactos externos.