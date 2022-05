La nave Starliner de Boing, de camino a la Estación Espacial Internacional

La nave espacial Boeing CST-100 Starliner está en camino a la Estación Espacial Internacional después de realizar con éxito la quema de inserción orbital planificada a los 31 minutos de vuelo.

Se espera que la nave espacial se acople a la estación espacial después de un viaje de casi 24 horas en órbita terrestre baja, uniendo el Starliner con un módulo de estación espacial construido por Boeing.

La nave espacial reutilizable Starliner despegó sobre un cohete United Launch Alliance Atlas V calificado para humanos de madrugada hora española desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 41 en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida, informa Boeing.

.@BoeingSpace’s #Starliner lifted off on a @ulalaunch #AtlasV rocket at 6:54pm ET and is now in orbit on it’s way to the space station. More…https://t.co/O7VBvMFjem pic.twitter.com/tLM3dejT3m