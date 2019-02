Twitter cierra su primer año completo con beneficios

Twitter consigue al fin generar beneficios. Aunque ya el último trimestre de 2017 cerró con ganancias, es la primera vez que presenta unas cuentas anuales con números negros.

En concreto, la red social obtuvo un beneficio en 2018 de 1.205 millones de dólares (1.062 millones de euros) cuando un año antes, en 2017, cerró con 108 millones de dólares (95,3 millones de euros) de pérdidas.

Cuánto factura Twitter y de dónde vienen los ingresos

La facturación de la compañía subió un 24,5%, hasta los 3.042 millones de dólares (2.683 millones de euros), de los que 2.617 millones de dólares (2.308 millones de euros) se obtuvieron con publicidad y el resto, 425 millones de dólares (374 millones de euros), con la venta de datos personales.

En cuanto al último trimestre de 2018, el beneficio neto alcanzó los 255 millones de dólares (225 millones de euros), casi el triple que en el cuarto trimestre de 2017, tras un incremento de la facturación del 24,2%, hasta los 908 millones de dólares (801 millones de euros). En ese periodo, la firma tuvo una facturación publicitaria de 791 millones de dólares (695 millones de euros), un 23% más que el año anterior, y el formato de crecimiento más rápido fue (y, según pronostica la compañía, lo seguirá siendo) el de los anuncios en vídeo.

Medidas contra el acoso en la red social

"2018 fue la prueba de que nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo está funcionando", ha asegurado el consejero delegado de Twitter, Jack Dorsey, en la presentación de los resultados. "Comenzamos este año con la confianza de que seguiremos cumpliendo un sólido rendimiento al centrarnos en hacer que Twitter sea un servicio más sano y conversacional", ha añadido uno de los fundadores del servicio, que ha incidido en que esa mejora de resultados responde, en buena parte, al trabajo de la firma para combatir el acoso en la plataforma, uno de sus talones de Aquiles casi desde sus inicios.

We will cont. our efforts to remove spammy + suspicious accts. from our service + to prevent their creation in service of a healthier public conversation. #TWTR — Twitter Investor Relations (@TwitterIR) 7 de febrero de 2019

"En 2019 seremos más proactivos a la hora de reducir los abusos y sus efectos en Twitter", ha dicho la compañía en una carta a los accionistas en la que se insiste en que el objetivo es "reducir la carga que soportan las víctimas de acoso y, cuando sea posible, entrar en acción antes de que los abusos sean reportados", porque la prioridad es mejorar la "calidad" del debate público en la red social.

De los usuarios 'normales' a los usuarios 'monetizables'

En esta presentación de cuentas Twitter ya no habla de usuarios activos diarios en la red social, sino de usuarios monetizables diarios. Una cifra que no incluirá a quienes se conecten a la red social desde una plataforma que no sea capaz de servir anuncios.

Average mDAU in Q4 were 126M, up 9% Y/Y, driven by a combination of organic growth, marketing, and product improvements. We saw double-digit growth in five out of our top 10 global markets, demonstrating another quarter of broad-based growth. #TWTR pic.twitter.com/Bpv674A2ql — Twitter Investor Relations (@TwitterIR) 7 de febrero de 2019

En este sentido, Twitter cerró 2018 con 126 millones de usuarios monetizables diarios, un 9% más que al cierre del año anterior. De ellos, 27 millones procedían de Estados Unidos y 99 millones, del resto del mundo.