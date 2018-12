Twitter recupera el orden cronológico de los tuits

Hace unos cuatro años Twitter comenzó a introducir cambios en el flujo de tuits, el timeline que veían los usuarios cuando se conectaban a la red social. En lugar del orden estrictamente cronológico (los mensajes más recientes, arriba), la compañía comenzó a seleccionar, basándose en los intereses y gustos del usuario, qué mensajes mostraba al principio (en ocasiones publicados varios días antes), una selección que realizaba a veces con acierto y otras no tan acertadamente.

Por suerte esa opción, que llegaba a rebufo de Facebook, aunque una red y otra nunca han tenido mucho que ver, se podía desactivar y configurar, pero no muchos tuiteros sabían/podían/querían hacerlo.

Ahora la compañía está incorporando un icono en forma de chispa o estrella que permite al usuario escoger si quiere ver los tuits por orden temporal o expuestos según el criterio de los algoritmos de la empresa.

New on iOS! Starting today, you can tap ✨ to switch between the latest and top Tweets in your timeline. Coming soon to Android. pic.twitter.com/6B9OQG391S