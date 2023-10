X (Twitter) permite limitar las respuestas a publicaciones a usuarios verificados

Poner freno a los bots es, de nuevo, el argumento de Elon Musk para el enésimo cambio en su red social, X (antigua Twitter): que los usuarios puedan limitar las respuestas a sus publicaciones a los usuarios verificados, es decir, de pago.

La plataforma ya estrenó en 2020 una funcionalidad para que los tuiteros estableciesen de forma previa quiénes podían contestar a sus mensajes. En 2021, la red social amplió esa función para que fuese posible modificar ese ajuste también en tuits que ya hubiesen sido publicados.

Ahora, X permite restringir esas respuestas a usuarios cuyas cuentas hayan sido verificadas (vía suscripción a X Premium) por la red social. Con esta funcionalidad, se muestra un menú de opciones para escoger entre permitir las respuestas de cualquier usuario, solo de cuentas verificadas, de cuentas a las que se sigue o únicamente a las cuentas mencionadas en la publicación.

you can now limit replies to verified users pic.twitter.com/E2KStVd69B