Xiaomi quiere popularizar el 5G y lo llevará a su gama de móviles baratos

¿Para tener 5G hay que comprar un smartphone de gama alta? Xiaomi dice que no, o al menos no será necesario en un futuro muy cercano. La compañía china ha asegurado, en el marco del Mobile World Congress (MWC) de Shanghai, que la nueva y prometedora tecnología de comunicaciones no tiene que quedarse en los teléfonos caros, y ha anunciado que su marca de móviles de gama media y baja, Redmi, dispondrá de modelos con 5G a finales de este mismo año. Y costarán menos de 300 euros.

Xiaomi, que de hecho es ahora la compañía que ofrece el modelo con 5G más económico del mercado (el Mi Mix 3 5G, cuyo precio ronda los 600 euros), pretende llevar esta tecnología a todos los bolsillos en un mercado muy incipiente, al menos en España, donde solo existen 3 modelos con un chip preparado para ella. Su previsión es tener listos los nuevos Redmi a finales de este año, para venderlos en 2020.

Los chinos llevarán también el 5G a su marca para jugones, los Black Shark, y por su puesto a los próximos modelos de su gama Mi el año próximo.

5G ya en España

La nueva generación de conectividad móvil, el 5G, ha llegado ya a España de la mano de Vodafone, que está desplegando su red en las principales ciudades del país. Entre las cualidades de esta tecnología se encuentran una mayor velocidad (es hasta 20 veces más rápida que las actuales redes 4G, con una velocidad máxima de descarga de 20 Gb/s, mientras que la de su antecesora es de 1 Gb/s), menor latencia (por ejemplo, durante un juego en streaming apenas pasará tiempo desde que pulsemos un botón en la pantalla hasta que se realice la acción) y un menor consumo de batería, entre otras cosas.

Aunque Vodafone está vendiendo ya el 5G, las otras dos grandes operadoras españolas (Movistar y Orange) prevé comenzar a ofrecerlo como producto comercial en 2021, aunque es posible que adelanten sus fechas.