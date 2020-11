Así funciona Too good to go, la app que evita el desperdicio de alimentos a la que Carrefour se acaba de unir

Las aplicaciones forman parte de nuestro día a día. La tecnología crece a pasos agigantados y ya ofrece infinidad de servicios a los usuarios de las apps. En tiempos de crisis sanitaria y económica, aquellas que dedican dedican su trabajo y esfuerzo a una labor social deben ser ensalzadas. Es el caso de Too good to go, una aplicación móvil que, como ellos mismos dicen, "salva comida y ayuda al planeta".

Cada año, un tercio de la comida que se produce es desechada. Por ello, Too good to go ha querido erradicar este tipo de acciones proponiendo a los locales que colaboran con ellos dar esa comida que sobra al final del día en packs más económicos para los usuarios que se descarguen la aplicación. Ya son casi 6.000 establecimientos que están unidos a este proyecto humanitario y social, más de dos millones de clientes que salvan la comida y 1,8 millones de packs salvados en nuestro país.

Este tipo de acciones promueven un cambio positivo y real en la vida de las personas y la tierra. Chad Frischmann, Experto en Cambio Climático, afirmó que "reducir el desperdicio de alimentos es una de las cosas más importantes que podemos hacer para revertir el calentamiento global", por lo que las prácticas llevadas a cabo por esta aplicación son fundamentales de cara al futuro. Además, ayuda a los negocios a vender esa producción de más que, de otra manera, se desecharía.

Carrefour se une al proyecto

La cadena de supermercados Carrefour ha querido unirse a esta iniciativa para ayudar a transmitir, inspirar y empoderar a cada persona para tomar medidas contra el desperdicio de alimentos. Esta fusión consiste en una serie de pack definidos con productos básicos para varios días y así no tener que volver a salir de la seguridad de casa y así evitar, entre otras cosas, las temidas aglomeraciones.

Existen varios tipos de packs. El denominado 'Básico' contiene aceite de oliva, arroz blanco, pan de molde, huevos, cinta de lomo... así hasta un total de diecisiete productos a un precio de 24,99 euros. por su parte, el 'Bio' cuenta con aceite de oliva virgen extra, tomate frito, yogur griego o un amplio abanico de productos bio que contienen verduras y frutas de temporada hasta hacer un total de otros 24,99.

Too good to go y Carrefour no se han olvidado de los 'Singles' y las familias. Por menos de 18 euros una persona que vive sola se podrá llevar a casa un total de seis productos esenciales entre los que destacan las albóndigas con salsa jardinera o la tortilla fresca con cebolla. En cuanto a las 'familiar', más cantidad y por tan sólo 27,21 euros. Entre las viandas se encuentran las croquetas caseras de jamón, ensaladilla rusa o paella mixta.