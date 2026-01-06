ASUS apuesta en CES 2026 por llevar la IA a ordenadores de oficina, domésticos y de creadores

ASUS ha presentado en su evento Always Incredible del CES 2026 lo que define como su apuesta más decidida por democratizar el acceso a la inteligencia artificial.

La estrategia de la compañía taiwanesa no se limita a incorporar chips especializados en sus equipos, sino que propone un ecosistema completo donde hardware, software y servicios trabajan de forma coordinada para ofrecer experiencias que, hasta ahora, solo estaban al alcance de entornos profesionales especializados.

Bajo la visión Ubiquitous AI. Incredible Possibilities (IA ubicua, posibilidades increíbles), ASUS ha presentado productos orientados a tres públicos diferenciados: el entorno profesional y empresarial (Workspace AI), los creadores de contenido (Creator AI) y los usuarios domésticos (Everyday AI). La propuesta busca que la inteligencia artificial no sea un añadido técnico, sino una herramienta integrada naturalmente en el uso diario de los dispositivos.

IA para trabajar: desde asistentes virtuales hasta aceleradores USB

En el ámbito profesional, ASUS ha mostrado MyExpert, una plataforma unificada que funciona como centro neurálgico de productividad asistida por IA. Esta herramienta integra un asistente conversacional, funciones de redacción automática, gestión inteligente de reuniones y un sistema de búsqueda avanzada de archivos.

ASUS MyExpert

Todo ello, según la compañía, con especial énfasis en mantener la seguridad de los datos corporativos, uno de los principales obstáculos que encuentran las empresas a la hora de adoptar soluciones basadas en IA.

El ExpertBook Ultra lidera la nueva gama de portátiles profesionales: un equipo ultraligero que combina potencia de procesamiento, capacidades de inteligencia artificial y medidas de seguridad empresarial en un chasis compacto.

ASUS ha ampliado además sus líneas Expert P y ExpertBook B, dirigidas a organizaciones que necesitan equipos robustos y configurables para entornos de trabajo tanto presenciales como híbridos.

ASUS ExpertBook Ultra

La oferta profesional incluye también mini PC como el ASUS NUC 16 Pro y el ExpertCenter PN55, equipos de formato compacto diseñados para ofrecer potencia de cálculo y eficiencia energética sin ocupar espacio en la oficina.

Pero quizás lo más singular sea el UGen300 USB AI Accelerator, un módulo del tamaño de una memoria USB que se conecta por USB-C y añade capacidades de aceleración de IA a prácticamente cualquier ordenador compatible, incluso modelos más antiguos. Es, en esencia, una forma de actualizar equipos existentes sin necesidad de sustituirlos por completo.

ASUS ProArt

Herramientas para creadores: IA que ayuda a editar vídeo y fotografía

La línea ProArt, tradicionalmente dirigida a diseñadores, editores de vídeo y fotógrafos, ha recibido un impulso notable en esta edición del CES.

ASUS ha presentado el ProArt GoPro Edition (PX13), un portátil desarrollado en colaboración con la firma de cámaras de acción que ofrece integración directa con GoPro Cloud y herramientas avanzadas de organización y edición optimizadas para el flujo de trabajo de este tipo de contenido.

ASUS ProArt PZ14

El nuevo tablet ProArt PZ14 es el más potente de la marca para creación en movilidad, con una pantalla OLED de alta calidad y un diseño resistente pensado para desplazamientos y uso en exteriores.

En el terreno de las tarjetas gráficas, la ProArt GeForce RTX 5090 es una propuesta compacta pensada para estaciones de trabajo de pequeño formato que requieren alto rendimiento en tareas de renderizado, diseño asistido por IA y creación de contenido en resoluciones elevadas, como 4K o superiores.

Estos equipos integran funciones de IA que automatizan tareas repetitivas en la edición de vídeo y fotografía, como la clasificación de archivos, el ajuste de color o la eliminación de ruido en imágenes, permitiendo a los creadores concentrarse en las decisiones creativas en lugar de en procesos técnicos.

IA cotidiana: portátiles de doble pantalla y ordenadores todo en uno para casa

Para el usuario doméstico, ASUS ha apostado por dispositivos que integran inteligencia artificial de forma casi invisible.

El renovado Zenbook DUO, galardonado con un CES Innovation Award, incorpora dos pantallas OLED táctiles de 14 pulgadas que permiten trabajar con varias aplicaciones simultáneamente sin necesidad de un monitor externo. Es una propuesta especialmente útil para quienes teletrabajan o necesitan consultar documentos mientras redactan o navegan.

ASUS Zenbook

Los nuevos Zenbook A16 y A14 están basados en procesadores Snapdragon X2 Elite de Qualcomm, chips que integran unidades de procesamiento neuronal (NPU) específicas para tareas de inteligencia artificial y que prometen una autonomía superior a la de los procesadores tradicionales de Intel o AMD.

Estos equipos están catalogados como Copilot+ PC, una denominación de Microsoft que certifica que cumplen los requisitos técnicos para ejecutar funciones avanzadas de su asistente Copilot directamente en el dispositivo, sin depender de la conexión a internet.

En el segmento de sobremesa, ASUS ha presentado el V400 AiO, el primer ordenador todo en uno (monitor y equipo integrados en un solo dispositivo) con certificación Copilot+ PC. También ha ampliado su catálogo con la serie V Series Home Desktop, equipos de torre diseñados para integrarse en el hogar con un enfoque en la eficiencia energética, el funcionamiento silencioso y un diseño cuidado.

Para el mercado educativo y de trabajo flexible, la compañía ha renovado su gama de Chromebooks, con modelos más resistentes, fabricados con materiales reciclados y diseñados para soportar el uso intensivo en centros educativos.

ASUS ROG cumple 20 años y lo celebra por todo lo alto

Paralelamente a la presentación general de ASUS, su marca especializada en videojuegos Republic of Gamers (ROG) ha aprovechado el CES 2026 para conmemorar dos décadas desde su fundación y mostrar una renovación completa de su ecosistema de hardware, con nuevos portátiles, gafas de realidad aumentada y una colaboración con Kojima Productions.

Bajo el lema Dare to Innovate (atrévete a innovar), ROG ha repasado su trayectoria desde 2006, año en que lanzó su primera placa base Crosshair, y ha reivindicado su papel como referente en la industria del hardware para videojuegos.

ASUS ROG Zephyrus

Entre las novedades destacan los portátiles Zephyrus G14 y G16, que incorporan procesadores de última generación, pantallas HDR de mayor brillo y sistemas de refrigeración mejorados. Estos equipos integran funciones de IA para optimizar automáticamente el rendimiento según el juego o la aplicación en uso, ajustando la potencia del procesador, la tarjeta gráfica y la velocidad de los ventiladores para equilibrar rendimiento y temperatura.

El Zephyrus Duo, un portátil de doble pantalla similar en concepto al Zenbook DUO pero orientado al gaming y la creación de contenido en streaming, amplía las posibilidades de multitarea al permitir, por ejemplo, jugar en la pantalla principal mientras se monitoriza el chat de Twitch o Discord en la secundaria.

ROG Kojima Productions

ROG ha anunciado además una colaboración con Kojima Productions, el estudio del creador de Metal Gear y Death Stranding. La alianza incluye una edición especial del dispositivo 2 en 1 Flow Z13 y una línea de periféricos (teclados, ratones y auriculares) diseñados en conjunto con el estudio japonés.

Entre las propuestas más llamativas figura el ROG G1000, un ordenador de sobremesa que integra un sistema holográfico personalizable en su panel frontal, permitiendo mostrar animaciones, logotipos o información del sistema en forma de holograma. La compañía ha presentado también nuevas placas base, sistemas de refrigeración líquida y una gama de monitores OLED que refuerzan su posición como uno de los fabricantes de referencia en este segmento.

Quizás la novedad más inesperada sean las gafas de realidad aumentada ROG XREAL R1, desarrolladas en colaboración con la firma XREAL.

Estas gafas permiten proyectar una pantalla virtual de gran tamaño frente al usuario, con baja latencia y audio espacial firmado por Bose, creando una experiencia inmersiva sin necesidad de monitores físicos.

Con este despliegue de productos, ROG reafirma su intención de mantenerse como referente en el mercado del hardware para videojuegos y consolidar su ecosistema como uno de los más completos de la industria.