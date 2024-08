Las averías más frecuentes que el calor provoca en los dispositivos

El pasado mes de julio dejó su estela con tres olas de calor, la última de las cuáles aún prevalece en gran parte del territorio peninsular. En un contexto marcado por la retransmisión en directo de los Juegos Olímpicos, cabe preguntarse de qué manera pueden afectar las altas temperaturas a nuestros dispositivos electrónicos y cómo podemos protegerlos.

Televisiones, tablets, smartphones… Todos ellos generan calor, por lo que no es de extrañar que se produzca un sobrecalentamiento de los aparatos debido a la situación térmica actual. Por ese motivo, hay que prestar atención a una serie de pautas para mantener su buen funcionamiento.

Cómo afecta el calor a la TV

En el caso de los televisores, el calor provoca que la calidad de la imagen se vea afectada. Además de algunos daños irreparables en componentes esenciales, como los circuitos y los chips, muy sensibles a las altas temperaturas.

“En estancias donde la temperatura aumenta sustancialmente, el rendimiento general del televisor puede disminuir, llegando a mostrar retrasos en la respuesta o problemas de sincronización con otros dispositivos”, explica Miguel Romero Osuna, experto en televisores de PcComponentes.

Así, el aumento de las temperaturas, la potencial exposición al sol y las largas franjas de actividad ponen en riesgo el bienestar de nuestros equipos. Por ello, desde PcComponentes ofrecen cinco consejos para asegurar el buen funcionamiento de la televisión en épocas de calor.

Recomendaciones para cuidar la TV en verano

En primer lugar, hay que prestar atención a la ubicación. “Colocar la TV en un lugar fresco y bien ventilado es un truco muy fácil de aplicar que evita grandes problemas”, argumenta el ecommers español. Asimismo, y aunque resulte obvio, “el dispositivo no debe estar expuesto directamente a la luz solar”.

Un error muy común en cuanto a la colocación del televisor, es situarlo junto a videoconsolas, barras de sonido u ordenadores que emanan calor. “Si no hay ventilación entre ellos, la transmisión de calor puede ralentizar su funcionamiento pudiendo llegar incluso a estropearlos y provocar un apagado automático, medida de protección de estos dispositivos”, indica PcComponentes.

Asimismo, aconsejan la limpieza regular de la televisión, ya que las ventanas abiertas en la época de verano aumentan la cantidad de polvo. “Esta suciedad puede obstruir las rejillas de ventilación “, por lo que una limpieza regular ayuda a preservar la temperatura correcta.

Por otro lado, PcComponentes recomienda “revisar de forma periódica las últimas mejoras del sistema operativo y el software para mantenerlos actualizados”. En este punto recuerda que “los fabricantes de electrónica suelen incluir mejorar en la gestión del calor de televisores”.

Por último, es aconsejable el uso de ventiladores y aires acondicionados para mantener un ambiente fresco en el hogar, así como prestar atención a la fuente de alimentación del televisor.

Smartphones, tablets y portátiles

Además de los televisores, los demás dispositivos electrónicos también sufren con el calor. Es el caso de los smartphones, las tablets y los portátiles, que comparten un elemento común: la batería. La mayoría de las baterías están fabricadas con litio, material que con una elevada temperatura, se hincha y se deforma, lo que se traduce en una posible reducción de su vida útil o incluso daños irreparables.

Por ese motivo, se recomienda colocar estos aparatos en lugares frescos, no dejarlos nunca en el coche, no colocar varios dispositivos juntos y utilizar de ellos únicamente lo necesario. En este sentido, es recomendable desactivar las aplicaciones móviles que no se encuentren en uso y puedan sobrecargar el teléfono, así como evitar su uso prolongado.