Cómo funcionan las apps de rastreo de contactos

Frenar el nuevo coronavirus Covid-19, sin tener todavía una vacuna, está resultando una tarea complicada y muy difícil a juzgar por los datos que nos llegan desde todo el mundo.

Así se desprende de la última información que nos llega desde Wuhan, en China, donde se ha registrado esta semana un nuevo foco de coronavirus tras haber levantado el confinamiento de su población. Por eso, las autoridades de varios países se están planteando, e incluso ya aplicando, aplicaciones de rastreo que funcionan a través de los teléfonos móviles.

Este rastreo de contactos pretende adelantarse a los contagios indiscriminados creando una red de contactos a partir de una persona que ya se sabe que está infectada.

Si se sabe que un determinado sujeto ha contraído el virus y que en la última semana ha estado con varios familiares en la casa de la abuela, por ejemplo, ha ido a comprar y a un restaurante, es importante avisar a todas esas personas de que tienen que aislarse. ¿Cómo hacerlo de forma rápida y protegiendo la privacidad de todos de implicados?

Investigación mundial desde Suiza

"Desde el punto de vista técnico, de aquí a un par de semanas lo tenemos. Eso seguro. El problema fundamental aquí no es la tecnología, el problema fundamental es la política, el derecho y los organismos de sanidad. Ningún sistema informático resuelve nada si la estructura que tiene detrás y el encaje legal no se analiza correctamente", explica el jefe del proyecto en la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) en Suiza, Alfredo Sánchez. Este experto trabaja en uno de los centros que lideran la investigación mundial sobre las tecnologías de rastreo de contactos para detectar posibles contagios de Covid-19.

Austria, Estonia, Irlanda o Portugal son algunos de los países que están testando ya este proyecto y Alemania ya ha anunciado quiere tener una app basada en este sistema operativo para junio.

Detección por bluetooth

Estas aplicaciones usan la tecnología bluetooth de baja energía, es decir, de dos o tres metros. Si un teléfono detecta a otro es porque ya está en la distancia que interesa a las autoridades.

"Es el método más sencillo, porque luego lo único que nos queda hacer es funcionar como un submarino. Vamos mandando señales y tratamos de oír el eco. Ese eco es el otro teléfono que te dice sí, te he oído. Entonces vamos calculando la cantidad de ecos que mandas y que recibes y eso te da una idea del tiempo de exposición al otro teléfono", afirma Alfredo Sánchez.

Y para que esta app no pueda vulnerar nuestra privacidad, se trabaja para que solo sirva para el rastreo de contactos, no se puede usar para conocer la ubicación, las identidades o las actividades de cada persona. "No habrá filtraciones de información, porque los datos no salen de ella ni pasan por un tercero en ningún momento. Lo único que puedo saber es que en un momento dado han estado a menos de dos metros de mí. Eso es todo, y esa información jamás se transmite a un servidor central", explica el investigador.

Probado en el Ejército

Los investigadores de este proyecto que lidera Suiza han hecho varias pruebas con militares. Alfredo Sánchez explica que el motivo no es otro que "el Ejército es la única institución en Suiza que tiene autorización para juntar a tanta gente en poco espacio".

A los soldados se les pusieron en varias situaciones, en un bar, o en un tren o en el autobús. Todo eso en un modelo de laboratorio con unas cámaras para calcular distancias. Se filmaron las escenas y se compararon las de las cámaras con los que nos daba el bluetooth de los teléfonos.

Durante esta semana los investigadores han analizando los datos y están en conversaciones con Apple y Google sobre la interfaz. El paso siguiente son las pruebas piloto en entornos reales, que el Ministerio de Sanidad suizo podría autorizar en los próximos días.