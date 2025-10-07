Descubrimiento sorprendente en Cadí-Moixeró: un murciélago en peligro de extinción bate récords de altura en España

El 17 de septiembre de 2025, una expedición científica en el corazón del Parc Natural del Cadí-Moixeró realizó un hallazgo que ha capturado la atención de la comunidad biológica en España. Este descubrimiento no solo amplía el conocimiento sobre la fauna local, sino que también plantea interrogantes cruciales sobre la adaptación de las especies frente a los desafíos ambientales actuales. La noticia, difundida por la Conselleria, destaca la importancia de la investigación de campo para la conservación de la biodiversidad.

Se trata de un ejemplar de ratonero de Bechstein (Myotis bechsteinii), una especie catalogada en peligro de extinción en Cataluña, cuya presencia en este enclave montañoso es doblemente significativa. Su aparición marca la primera vez que se registra este murciélago en el parque, añadiendo un valioso miembro a su ya rica diversidad. Este evento subraya la necesidad de continuar explorando y protegiendo los ecosistemas menos conocidos de la Península Ibérica.

Este murciélago fue capturado a una impresionante altitud de 1.870 metros, estableciendo un nuevo récord para la Península Ibérica y acercándose a la cita más alta de Europa, registrada en Polonia a 1.907 metros. La mayoría de los ejemplares de esta especie suelen encontrarse en cotas mucho más bajas, generalmente entre los 500 y los 1.000 metros, lo que convierte este avistamiento en un fenómeno excepcional y digno de estudio.

Un hallazgo sin precedentes en la biodiversidad española

El Grupo de Investigación de Biodiversidad y Bioindicadores (BiBio) fue el responsable de esta captura que redefine el mapa de la fauna del Cadí-Moixeró. Su labor incansable en la monitorización de especies ha permitido documentar la presencia de este raro mamífero volador, aportando datos esenciales para su conservación. Este tipo de investigaciones son fundamentales para entender cómo las poblaciones de murciélagos se distribuyen y adaptan a diferentes hábitats.

El ratonero de Bechstein es un murciélago de tamaño mediano, conocido por sus grandes orejas y su preferencia por los bosques maduros, donde encuentra refugio en huecos de árboles y bajo la corteza. Su dieta se compone principalmente de insectos, lo que lo convierte en un importante controlador de plagas naturales. La dificultad para detectarlo y su hábitat específico contribuyen a su estatus de especie amenazada en diversas regiones de Europa, incluida España.

Con este nuevo registro, el Parc Natural del Cadí-Moixeró ahora alberga 22 de las 29 especies de murciélagos conocidas en Catalunya, consolidándose como un santuario vital para estos mamíferos. Esta cifra resalta la excepcional riqueza ecológica del parque y la eficacia de sus programas de protección. La diversidad de murciélagos es un indicador clave de la salud de los ecosistemas forestales.

El impacto del cambio climático en la fauna de montaña

Una de las hipótesis más intrigantes que rodea este descubrimiento es su posible conexión con el cambio climático. La presencia de una especie típicamente de cotas bajas a casi 2.000 metros de altitud sugiere que los animales podrían estar desplazándose en busca de condiciones más adecuadas. Este fenómeno, conocido como 'ascenso altitudinal', es una respuesta documentada de la fauna y flora al calentamiento global.

La campaña de investigación, llevada a cabo en septiembre de 2025, se caracterizó por temperaturas nocturnas excepcionalmente elevadas, rondando los 20 grados Celsius. Estas condiciones inusuales para la época y la altitud podrían haber influido en el comportamiento y la distribución del murciélago de Bechstein. Los científicos están analizando si este evento es un caso aislado o parte de una tendencia más amplia de migración de especies.

Este fenómeno, conocido como 'ascenso altitudinal', podría indicar que las especies están buscando refugios más frescos en respuesta al calentamiento global. Si esta tendencia se confirma, tendría profundas implicaciones para la gestión de los espacios naturales y la conservación de la biodiversidad en España. La adaptación de la fauna a los cambios climáticos es un campo de estudio prioritario para la ciencia actual.

La importancia de los bosques maduros para la conservación

El hallazgo del ratonero de Bechstein subraya la urgente necesidad de proteger los rodales de bosque maduro, que son hábitats cruciales para esta y otras especies forestales. Estos ecosistemas, caracterizados por árboles viejos y una estructura compleja, son cada vez más escasos debido a la explotación forestal y los cambios en el uso del suelo. Su conservación es vital para mantener la biodiversidad.

Estos ecosistemas antiguos, con sus árboles huecos y abundante madera muerta, ofrecen refugio y zonas de cría esenciales para muchas especies de murciélagos, incluyendo las hembras de ratonero de Bechstein. La disponibilidad de estos microhábitats es un factor limitante para la supervivencia de poblaciones enteras. La gestión forestal sostenible debe priorizar la preservación de estos valiosos enclaves.

Los gestores del Parc Natural del Cadí-Moixeró ahora tienen una razón adicional para intensificar sus esfuerzos de conservación, centrándose en la protección y restauración de estos bosques. La presencia de una especie tan sensible como el ratonero de Bechstein actúa como un bioindicador de la calidad ambiental del parque. La colaboración entre científicos y administradores es clave para el éxito de estas iniciativas.

El futuro de la investigación y la protección de murciélagos en España

Este descubrimiento abre nuevas vías para la investigación sobre la distribución y adaptación de los murciélagos en entornos de alta montaña. Los científicos del BiBio y otras instituciones continuarán monitoreando la zona para determinar si este ejemplar es un individuo errante o si existe una población establecida en estas altitudes. La tecnología de seguimiento y el análisis genético serán herramientas fundamentales en esta labor.

Los murciélagos son indicadores clave de la salud ambiental y desempeñan un papel vital en el control de plagas y la polinización de plantas. Su protección es fundamental no solo para la biodiversidad, sino también para el equilibrio de los ecosistemas agrícolas y forestales. La concienciación pública sobre la importancia de estos animales es un paso crucial para su conservación en España y en toda Europa.

El Parc Natural del Cadí-Moixeró, con este nuevo habitante, se consolida como un punto caliente de biodiversidad en España y Europa, atrayendo la atención de investigadores y conservacionistas. Este hallazgo no solo celebra la riqueza natural de la región, sino que también nos recuerda la constante necesidad de proteger y estudiar nuestros entornos naturales frente a los desafíos de un mundo en cambio.