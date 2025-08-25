Elon Musk demanda a OpenAI y Apple por asfixiar la competencia en inteligencia artificial

Dos de las empresas del magnate Elon Musk, X (antes Twitter) y xAI, su rama especializada en inteligencia artificial (IA), han denunciado a las compañías Apple y OpenAI porque consideran que "inhiben la competencia y la innovación en la IA".

La denuncia, presentada en un tribunal del distrito norte de Texas, argumenta que Apple y OpenAI "se han coludido" para mantener en la práctica un monopolio de la inteligencia artificial en los teléfonos inteligentes y en el resto de dispositivos tecnológicos.

Este movimiento de Musk es el último capítulo en un enfrentamiento cada vez más enconado con los otros dos magnates de la tecnología.

Los argumentos de Musk y la respuesta de OpenAI

Musk argumenta que OpenAI se ha desviado de sus principios fundacionales, y en cuanto a Apple, objeta que promocione el muy popular ChatGPT en su tienda virtual App Store mientras que retiró Grok, el propio chatbot de xAI, de esa tienda.

Apple mantiene silencio por el momento, pero el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, respondió a Musk en su propia red X, acusándole de lo mismo: "Es una denuncia llamativa por lo que he oído que Elon hace, manipular X para beneficiarse a sí mismo y a sus compañías y dañar a sus competidores y a todos los que no le gustan".

Musk ya había denunciado anteriormente a OpenAI el pasado año, acusándola de ruptura de contrato por anteponer el interés comercial a una supuesta misión original de usar la IA de forma altruista, pero fue la alianza de OpenAI con Apple para integrar sus chatbots en todos los productos Apple (teléfonos, tablets y ordenadores) lo que hizo escalar esta rivalidad.

Posible alianza con Meta

En paralelo, Musk ha tratado a su manera de cortejar a Mark Zuckerberg, el fundador de Meta, para hacer juntos una oferta de 97.400 millones de dólares para adquirir OpenAI a principios de este año, según documentos judiciales publicados la semana pasada, pero aquella oferta no cristalizó.

Una posible unión entre los dos titanes de la tecnología sorprende cuanto menos, ya que públicamente los dos magnates se han enfrentado en las redes sociales, sobre todo desde que Musk se hizo con Twitter, red social que compite directamente con Facebook e Instagram, plataformas que forman parte de Meta.

De forma creciente, Musk ha convertido a todos los otros grandes de la tecnología en sus enemigos por una u otra razón.