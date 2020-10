¿Se han filtrado todos los modelos del iPhone 12?

Las buenas noticias vuelan, dice la invitación oficial al esperado evento especial de Apple, previsto para el 13 de octubre vía online. Nunca mejor dicho, porque según Weibo ya podemos conocer todos los detalles que se esperan de los nuevos iPhone 12.

La principal red social china es la que ha filtrado con pelos y señales, en un post, todo lo que quedaba por saber de estos nuevos smartphones tan esperados. Aparatos y principales características que concuerdan con lo ya filtrado hasta ahora, por fabricantes de componentes, de fundas, de protectores, o la gran distribución.

Lo que ya sabíamos es lo que sigue: los precios no subirán respecto a la generación anterior, se cambia el diseño del aparato, y se incluirán mejoras importantes en la pantalla, el procesador, la autonomía y la cámara. Con la última filtración, queda poco margen para la sorpresa.

Cuatro modelos

En esta ocasión, Apple no lanzará tres modelos tal y como nos tenía acostumbrados, sino cuatro: el iPhone 12, el iPhone 12 Mini, el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max. Todos los modelos contarán con 5G, con tamaños de 6.1, 5.4, 6.1 y 6.7 pulgadas, respectivamente. Se espera que solo los modelos Pro dispongan de una alta tasa de refresco de 120 Hz.

Los precios, ligeramente más altos que los que ya se habían filtrado:

iPhone 12 Mini: desde 699 dólares, 64 / 128 / 256 GB.

desde 699 dólares, 64 / 128 / 256 GB. iPhone 12: desde 799 dólares, mismas opciones de memoria.

desde 799 dólares, mismas opciones de memoria. iPhone 12 Pro: desde 999 dólares, 128 / 256 / 512 GB.

desde 999 dólares, 128 / 256 / 512 GB. iPhone 12 Pro Max: desde 1.099 dólares, mismas opciones de memoria.

Todos los modelos disfrutarán de una pantalla Super Retina XDR Display, lo que supone un gran cambio, y es que históricamente Apple había reservado sus mejores pantallas para los modelos Pro. Si esto finalmente se confirma, dentro de cuatro días, los iPhone más baratos tendrían la misma pantalla que los iPhone 12 Pro.

Más prestaciones

Otra novedad lleva el nombre de una nueva tecnología llamada Ceramic Shield Front Cover, una nueva pantalla más resistente basada en un sustrato de vidrio cerámico cuyo objetivo es que las pantallas resistan mejor las caídas. Cuando los dispositivos salgan efectivamente al mercado, podremos saber si esta nueva tecnología merecerá realmente la pena.

Todas las pantallas incluirían tecnologías como Dolby Vision, HDR y se habla de que la tecnología de estos iPhone podría ser AMOLED, a la vez que no se descarta que Apple de el inesperado salto a la tecnología Mini-LED.

En cambio, no gustará tanto que los nuevos iPhone no incorporen cargador en la caja. Es decir, si se desea comprar los nuevos dispositivos de Apple y no tienes el cargador de un iPhone de anterior generación, habrá que pagar un pequeño coste adicional comprándolo aparte.

Los iPhone 12 estándar tendrían un sistema de cámara dual, con un sensor principal exactamente igual al de los iPhone 12 Pro pero añadiéndole un gran angular. En el caso de los iPhone 12 Pro, se añadiría un teleobjetivo con distancia focal 52 mm y f/1.6 además de los sensores ya mencionados. También se añadiría el cuarto sensor LiDAR, el mismo que vimos en los iPad Pro 2020 para apps de realidad aumentada.

Sin embargo, el iPhone 12 Pro Max se llevará un beneficio a nivel de cámara importante: su sensor principal será un 47 % más grande, de 1,7 μm.

Colores

También se han filtrado, esta vez en Twitter, los colores que cada uno de los cuatro modelos del iPhone 12 tendrá, junto a sus capacidades en cuanto a espacio de almacenamiento.

El iPhone 12 Mini de Apple se presentará en variantes de 64 GB, 128 GB y 256 GB de almacenamiento. Y en colores verde, azul, oro, gris, plata.

El iPhone 12 también está disponible en variantes de memoria de 64 GB, 128 GB y 256 GB en los colores verde, azul, dorado, gris y plateado.

El iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max serán introducidos en 128 GB, 256 GB, 512 GB, con sus variantes en los tonos de gris, oro y plata.

Dentro de cuatro días comprobaremos si todos estos detalles se hacen realidad. Quizá vuelva a producirse el momento en el que las palabras mágicas del ya desaparecido gurú de la marca Steve Jobs pronunciaba, casi al final del evento: "Hay una cosa más…".