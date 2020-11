Así funcionan los Fleets de Twitter, los mensajes efímeros al más puro estilo Instagram

Twitter se ha convertido en un foro de debate donde todo el mundo puede opinar teniendo más o menos idea sobre el tema del que se opina. Muchas personas utilizan esta red social a diario para mantenerse informados al momento sobre cuestiones de actualidad y lanzar comentarios sobre ella en pocos caracteres. Ahora bien, el servicio de microblogueo con sede en San Francisco ha querido ir más allá y ha actualizado sus funciones añadiendo a ellas Fleet, la nueva fórmula para expresar pensamientos efímeros.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah. We have a place for that now—Fleets! Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH