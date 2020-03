Google cancela los encuentros presenciales de su conferencia de desarrolladores, Google I/O

No es el primer evento tecnológico cancelado, pospuesto o alterado por la propagación del coronavirus, ni probablemente será el último. Google ha anunciado que su conferencia de desarrolladores, la Google I/O 2020, prescinde del componente presencial para esta edición, que estaba programada para mayo en la localidad californiana de Mountain View.

Según ha informado Google, la decisión se ha tomado siguiendo los consejos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro de Control de Enfermedades estadounidense (CDC). Por el momento se mantienen conferencias y sesiones virtuales, por streaming o videoconferencia, pero las reuniones en persona se han cancelado.

En el comunicado en la web de la Google I/O, la compañía añade que “explorará otras formas de propiciar la mejor forma para conectar con nuestra comunidad de desarrolladores”.

