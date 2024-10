El gran invierno volcánico que pudo extinguir a los dinosaurios: el efecto de las erupciones del Triásico

Investigadores de la Escuela de Clima de Columbia (EEUU) han revelado que el frío, y no el calor, fue el factor clave en la extinción de los dinosaurios. Publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, el estudio sugiere que las erupciones volcánicas masivas liberaron cantidades colosales de sulfatos en la atmósfera, bloqueando la luz solar y provocando un descenso drástico de las temperaturas.

Este hallazgo se enmarca en la extinción del Triásico, hace aproximadamente 201,6 millones de años, un evento que eliminó cerca del 75% de las especies de la Tierra. Las erupciones coinciden con la fragmentación de Pangea, el supercontinente que albergaba casi toda la masa terrestre del planeta, y que marcó el final del Triásico y el inicio del Jurásico, período en el que los dinosaurios dominaron la Tierra.

Hasta ahora, se había creído que el dióxido de carbono liberado por estas erupciones era el principal responsable de la extinción, al elevar las temperaturas y acidificar los océanos. Sin embargo, el nuevo estudio plantea que los efectos inmediatos del frío fueron los más devastadores. Según el autor principal, Dennis Kent, del Observatorio Terrestre Lamont-Doherty, "el dióxido de carbono tarda en acumularse y calentar el planeta, mientras que los efectos de los sulfatos son prácticamente instantáneos".

El estudio propone que los primeros pulsos de lava, en lugar de extenderse a lo largo de cientos de miles de años, fueron eventos cortos y explosivos que liberaron partículas de sulfato en un breve período. Esto provocó un "invierno volcánico" que heló muchas de las especies de la época. A pesar de que las temperaturas podrían haber aumentado más tarde debido al dióxido de carbono, los investigadores enfatizan que el daño inicial fue causado por el frío.

Los científicos utilizaron datos de depósitos de lava en diversas regiones, incluyendo Marruecos y Nueva Jersey, para establecer una correlación entre la actividad volcánica y la extinción. Este nuevo enfoque permite ver que la magnitud de estos eventos volcánicos concentrados fue excepcional, con un impacto ambiental mucho más severo en comparación con erupciones más pequeñas que se distribuyen a lo largo de miles de años.

Los resultados de este estudio podrían cambiar nuestra comprensión de la extinción masiva que llevó a la desaparición de numerosas especies y abrir nuevas vías de investigación sobre cómo los cambios climáticos extremos pueden afectar a la vida en la Tierra.