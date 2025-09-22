Hallan en Mongolia un ejemplar de paquicefalosaurio, el más antiguo y completo hasta ahora

Un equipo de paleontólogos ha descubierto en el desierto del Gobi, en Mongolia, el esqueleto más antiguo y completo de un paquicefalosaurio hallado hasta la fecha. Los restos de este joven ejemplar ayudarán a aclarar algunas incógnitas sobre estos dinosaurios.

El espécimen fue descubierto en la localidad de Khuren Dukh, en la cuenca oriental del Gobi, por Tsogtbaatar Chinzorig, miembro de la Academia de Ciencias de Mongolia, asistente de investigación en la Universidad Estatal de Carolina del Norte y autor principal de la investigación.

"Los paquicefalosaurios son dinosaurios emblemáticos, pero también son raros y misteriosos", apunta Lindsay Zanno, profesora de investigación de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, directora de paleontología del Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte y autora correspondiente del estudio cuyos detalles se han publicado este miércoles en la revista Nature.

La nueva especie se llama Zavacephale rinpoche, que es la combinación de zava, que significa "raíz" u "origen" en tibetano, y cephal, que significa "cabeza" en latín, y su nombre específico, "rinpoche", o "precioso" en tibetano, se refiere al cráneo abovedado descubierto en un acantilado.

Dinosaurios misteriosos

Z. rinpoche vivió hace unos 108 millones de años, durante el período Cretácico temprano, en lo que hoy es el desierto de Gobi, cuando la zona era un valle salpicado de lagos y rodeado de acantilados o escarpes.

Estos dinosaurios eran herbívoros y como adultos podían alcanzar unos 4,3 metros de largo y 2,1 metros de alto, y entre 363 y 410 kilogramos de peso.

"Este espécimen es un descubrimiento único en la vida. Es el ejemplar de paquicefalosaurio definitivo más antiguo, lo que retrasa el registro fósil de este grupo al menos 15 millones de años. Además, está completo y bien conservado", subraya Zanno.

Sus restos ofrecen "una visión sin precedentes de la anatomía y la biología de los paquicefalosaurios", especialmente sobre el aspecto de sus manos y el uso de piedras estomacales para triturar los alimentos.

"Los materiales recién recuperados del Z. rinpoche, como los elementos de las manos, las piedras estomacales y una cola articulada con tendones cubiertos, reformulan nuestra comprensión de la paleobiología, la locomoción y el plan corporal de estos misteriosos dinosaurios", asevera Chinzorig.

Hallan en Mongolia un ejemplar de paquicefalosaurio, el más antiguo y completo hasta ahora / EFE

Cráneos abovedados

Los paquicefalosaurios son famosos por sus grandes cráneos abovedados y a menudo se les representa utilizando esas cúpulas para batirse en épicos combates a cabezazos.

Se cree que estos dinosaurios utilizaban la cúpula para comportamientos sociosexuales porque "las cúpulas no les habrían servido para defenderse de los depredadores ni para regular la temperatura, por lo que lo más probable es que las utilizaran para presumir y competir por las parejas", sugiere Zanno.

El ejemplar de Z. rinpoche descubierto en Gobi era un animal pequeño, de unos 90 centímetros de largo que no había alcanzado la madurez cuando murió pero que ya tenía una cúpula completamente formada (aunque sin gran parte de la ornamentación adicional hallada en otros fósiles de paquicefalosaurios).

"Es un espécimen importante para comprender el desarrollo de la cúpula craneal de los paquicefalosaurios, que ha sido objeto de debate durante mucho tiempo debido a la ausencia de especies divergentes tempranas o anteriores al Cretácico tardío y a la naturaleza fragmentaria de casi todos los fósiles de paquicefalosaurios", afirma Chinzorig.

Un ejemplar joven

Cómo determinar si dos cráneos que parecen diferentes pertenecen a dos especies distintas o simplemente a diferentes etapas de crecimiento de la misma especie es un viejo debate entre los paleontólogos que estudian este grupo, y ahí es donde entra en juego Z. rinpoche.

Z. rinpoche es "un hallazgo espectacular porque tiene extremidades y un cráneo completo, lo que nos permite relacionar por primera vez la etapa de crecimiento con el desarrollo de la cúpula".

Al examinar una fina sección del hueso de la parte inferior de la pierna del espécimen, los investigadores determinaron que, a pesar de tener una cúpula completamente formada, este Z. rinpoche aún era un ejemplar joven cuando murió.