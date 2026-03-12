La IA generativa dispara la demanda global de infraestructura cloud

La industria de la nube atraviesa uno de los periodos más expansivos en su historia, motivado por una fusión entre la madurez tecnológica y una nueva corriente de demanda asociada a la inteligencia artificial generativa.

Los datos más actualizados indican que el sector no solo mantiene su tasa de crecimiento, sino que la incrementa cada trimestre.

Un mercado en máximos históricos

La consultora Synergy Research Group reporta que, en el cuarto trimestre de 2025, el mercado mundial de servicios de infraestructura cloud llegó a los 119.100 millones de dólares después de experimentar un crecimiento de 12.000 millones respecto al trimestre previo y 29.000 millones si se lo compara con el mismo periodo del año anterior. Este último dato supone la mayor subida interanual registrada hasta ahora.

Durante el año completo, el sector acumuló 419.000 millones de dólares y tuvo un aumento interanual ajustado del 30%, para sumar nueve trimestres seguidos de aceleración.

Esta conducta demuestra que el cloud ha superado la etapa de normalización que siguió al boom digital de la pandemia y ha comenzado una nueva fase de crecimiento estructural.

La IA generativa como catalizador

La principal razón de este impulso es la expansión de la inteligencia artificial generativa. La implementación de modelos lingüísticos complejos, sistemas generadores de imágenes y asistentes inteligentes está aumentando el requerimiento de redes, almacenamiento y capacidad computacional de alto rendimiento.

Sin embargo, el impacto trasciende con creces la infraestructura especializada para la inteligencia artificial. El uso de soluciones generativas está revitalizando todo el portfolio de la nube, como bases de datos que han sido optimizadas para manejar grandes cantidades de información, servicios de análisis avanzado para el aprovechamiento de datos en tiempo real, herramientas de DevOps y desarrollo para incorporar modelos en aplicaciones de empresas o plataformas de datos que permiten entrenar y ajustar modelos propios.

La IA no reemplaza las cargas tradicionales, sino que se agrega a ellas y las aumenta. Cada iniciativa de inteligencia artificial crea nuevas exigencias en cuanto a la gestión, procesamiento y almacenamiento de datos, lo que agudiza la dependencia estratégica hacia la nube. Este efecto tractor también es percibido desde el canal de distribución.

"Estamos observando cómo los proyectos que empiezan siendo una prueba de concepto en inteligencia artificial terminan extendiendo su cobertura a la modernización de aplicaciones, la ciberseguridad y el análisis avanzado en la nube. La IA está acelerando las decisiones que un gran número de organizaciones tenían detenidas”, asegura Pablo Ruiz-Hidalgo, Spain & Portugal Cloud Director de Ingram Micro. También resalta la creciente inquietud de socios y pymes por crear sus propias capacidades en entornos cloud.

Un crecimiento global con distintos ritmos

El crecimiento es generalizado en todas las áreas, aunque con diferentes niveles de madurez. Estados Unidos continúa siendo el mercado más importante del mundo, concentrando la mayor parte de la inversión en infraestructura y la mayor cantidad de los grandes desarrollos de inteligencia artificial (IA), tanto por parte de empresas tecnológicas como de corporaciones grandes. En Europa, Alemania y el Reino Unido son los que más mercado tienen, gracias a la importancia de sus sectores financieros y empresariales.

“No obstante, Polonia, Suecia e Irlanda son algunos de los mercados más dinámicos, pues su incremento porcentual es mayor que el de las economías más grandes; este crecimiento se debe a la llegada de hyperscalers, a las políticas que favorecen la digitalización y a las inversiones en centros de datos”, confirma Pablo Ruiz-Hidalgo.

Consolidación y competencia entre gigantes

El mercado de infraestructura en la nube sigue estando dominado por los principales proveedores globales, que rivalizan no solamente en términos de precio y capacidad, sino también en especialización en soluciones sectoriales, inteligencia artificial y servicios gestionados.

“La competencia por establecer nuevos centros de datos, garantizar el suministro de energía y obtener chips avanzados se ha transformado en un componente estratégico esencial”, afirma el directivo de Ingram Micro.

El aumento de la demanda está ejerciendo también una presión sobre la cadena de suministro tecnológico, en particular en el equipamiento de red y los semiconductores avanzados, lo que fortalece el beneficio competitivo de los proveedores con mayor capacidad para invertir.

2026: la escasez de hardware convierte al cloud en una ventaja estratégica

La industria tecnológica está entrando en una fase poco visible pero profundamente transformadora: la infraestructura on-premise empieza a enfrentarse a un problema estructural de componentes.

La explosión de la inteligencia artificial está disparando la demanda de memoria, GPU y servidores especializados. Los grandes proveedores de cloud compran capacidad a escala global y a largo plazo, absorbiendo gran parte del suministro disponible.

¿El resultado? Hardware más caro, plazos de entrega largos y dificultad creciente para ampliar centros de datos corporativos. La escasez de hardware impulsa una nueva ola de adopción del cloud en 2026

En este contexto, el cloud deja de ser solo una decisión tecnológica y se convierte en una respuesta operativa a la escasez de infraestructura. Mientras muchas empresas deben esperar meses para desplegar nuevos servidores, las plataformas cloud siguen ofreciendo capacidad inmediata gracias a su escala.

Eso abre una oportunidad relevante en el mercado con aceleración de migraciones al cloud frente a renovaciones de hardware, modelos híbridos, donde el cloud absorbe la demanda de computación intensiva y servicios de optimización y gestión del gasto cloud (FinOps)

El cambio clave es estratégico: durante años el debate fue cloud vs on-premise. En los próximos años la pregunta será distinta: ¿Quién puede acceder realmente a la capacidad de computación que necesita? Y ahí, el cloud parte con una ventaja estructural. Para el ecosistema tecnológico que opera alrededor de él (integradores, distribuidores y partners) 2026 puede convertirse en un punto de inflexión en oportunidades de negocio.

El cloud como pilar estructural de la economía digital

Con un crecimiento del 30% al año y nueve trimestres seguidos de aceleración, la nube se establece como una de las infraestructuras esenciales de la economía digital. Ya no se trata únicamente de una alternativa para aumentar la eficiencia o disminuir los costos, sino del fundamento para crear nuevos modelos de negocio fundamentados en inteligencia artificial y datos.

La expansión del mercado de la nube a un ritmo acelerado en los próximos años parece inevitable si la actual ola de IA generativa continúa siendo intensa, consolidando así su rol como el soporte tecnológico fundamental de empresas, administraciones y startups alrededor del mundo.