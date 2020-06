Cómo leer un mensaje de WhatsApp sin activar la doble aspa de confirmación

Ya no escribimos cartas. Los mensajes de texto están olvidados (SMS), y los mails los utilizamos, sobre todo, para el trabajo. Las llamadas telefónicas con nuestros familiares y amigos cada vez son más cortas, aunque es cierto que estos meses de confinamiento debido al coronavirus se han incrementado las llamadas y las videollamadas.

Porque el rey actual de nuestras relaciones sociales es un mensaje de WhatsApp. Mensajes cortos o largos, con emoticonos, fotos o audios. Incluimos vídeos, 'estados' de WhatsApp que se borran en 24 horas e incluso, a través de esta aplicación hacemos videollamadas en grupo. Sabemos cuándo se ha conectado la otra persona, cuándo ha leído nuestro mensaje, si no lo ha recibido, si no nos quiere responder, etc.

Sin embargo, hay una forma de leer los mensajes de WhatsApp sin que aparezca la confirmación de las dos rayitas azules.

Si no te apetece que la otra persona sepa que hemos leído su mensaje, estás de suerte porque hay tres maneras de hacerlo, aprovechando las posibilidades de cualquier smartphone o la configuración de la propia aplicación.

Con la barra de notificaciones

La primera manera es aprovechando la barra de notificaciones, tanto en Android como en iOS. Es verdad que solo sirve cuando mandan uno o dos mensajes, porque si son más puede que las previsualizaciones de esta barra ya no sean suficiente para mostrar todos los textos.

Desbloqueamos el smartphone y vamos a la pantalla principal del escritorio. En Android se pulsa la barra y se desliza hacia abajo, y una vez se muestran las notificaciones de todas tus aplicaciones, desliza a partir del mensaje de WhatsApp para verlo. En iOS se desliza para mostrar toda la barra y aparecerán todos los mensajes recibidos en WhatsApp.

Con el modo avión

Otro truco clásico es usar el modo avión o simplemente deshabilitar las conexiones del móvil, tanto el 3G o 4G como la WiFi. Así, al no tener conexión en tu dispositivo WhatsApp no podrá detectarte dentro de la aplicación, por lo que tampoco enviará ninguna notificación de leído mientras no haya conexión.

Esta medida es solo efectiva durante el tiempo que el móvil esté sin conexión, después se notificará que has leído todos los mensajes, aunque es muy sencilla de hacer y permite leer una conversación entera y tomarte tu tiempo para responder.

Quitar la confirmación de lectura

La última opción es la definitiva. Si no quieres que nadie más sepa en ningún momento cuándo has leído o no un mensaje, lo mejor es ir a la configuración de WhatsApp y deshabilitar definitivamente las confirmaciones de lectura. No volverá a aparecer el doble check azul.

En Ajustes, vamos a la opción Cuenta, y entramos en Privacidad. Abajo del todo se sitúa Confirmación de lectura, con un cuadro que hay que poner en blanco si quieres que nadie vuelva a ver un doble rayita azul cuando lees sus mensajes.