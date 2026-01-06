Lego lleva al CES 2026 su sistema 'Smart Play', con piezas inteligentes interactivas

El director de Marca de la Compañia Walt Disney, Asad Ayaz, y el jefe Creativo de Lucasfilm, Dave Filoni, participan en la presentación de Lego en CES 2026

Es poco frecuente encontrar a Lego en eventos tecnológicos, pero el gigante de los bloques de construcción es una de las firmas presentes este año en CES 2026, donde ha presentado un sistema de piezas inteligentes que interactúan con el jugador.

Como explicó la compañía en la Feria de Electrónica de Consumo, que se celebra en Las Vegas esta semana, es su mayor avance desde la introducción de sus figuras en miniatura.

El especialista en estos puzles tridimensionales para niños y no tan niños ha mostrado en la feria su sistema Lego Smart Play, una tecnología interactiva que lleva el icónico bloque de 2x4 a un nuevo nivel de creatividad para los jugadores.

El sistema permite a los usuarios dar color, sonido y luces a las piezas, así como reacciones y comportamientos a las figuras construidas, incluso a distancia.

Julia Goldin, directora de Producto y Marketing del Grupo Lego, dijo en la presentación que estos nuevos bloques "redefinirán" el juego, dándole casi infinitas posibilidades a quienes los utilizan.

Una revolución al ritmo de los tiempos

La ejecutiva también destacó que Lego está evolucionando al ritmo del mundo tecnológico "para satisfacer las necesidades" de juego de cada nueva generación.

La directora de Marketing y Productos del Grupo Lego de Dinamarca, Julia Goldin, en la presentación en CES 2026. / Luis Chacon, EFE

"Lego Smart Play es el siguiente emocionante capítulo de nuestra compañía y nos entusiasma enormemente poder ofrecer al mundo elevar el juego a esta escala", añadió Goldin.

Tres categorías de producto en esta nueva línea

La nueva línea está compuesta por Lego Smart Tags, Lego Smart Bricks y Lego Smart Minifigures.

El juego interactivo sin pantallas estará disponible desde el próximo viernes para aquellos que quieran hacer un pedido por anticipado.

Los primeros, los juegos de Star Wars

El sistema también se integrará en las alianzas que Lego ha desarrollado desde hace años con otras compañías y franquicias, como sus juegos basados en la Guerra de las Galaxias, que estarán disponibles en marzo próximo.

La empresa, fundada en 1932 por el carpintero danés Ole Kirk Christiansen, participa por primera vez en la CES para dar vida a las creaciones de Lego "como nunca antes", subrayó Goldin en la presentación.

Resaltó que Lego Smart Play es la mayor evolución del juego de bloques de la compañía danesa desde la introducción de las figuritas de personajes hace casi 50 años.