Roborock presenta en CES 2026 su primer robot aspirador capaz de subir (y limpiar) escaleras

Roborock ha elegido CES 2026 para demostrar que la limpieza robótica está entrando en una nueva era. La compañía china, que lidera las ventas mundiales de robots aspiradores, ha presentado en Las Vegas una gama de productos que va mucho más allá de la aspiración convencional: robots con arquitectura híbrida de ruedas y patas capaces de subir escaleras, sistemas de fregado con vibración sónica, aspiradoras que generan millones de microburbujas y su primera línea de cortacésped con tecnología LiDAR.

La presentación, celebrada en la Venetian Expo y dirigida por el presidente de Roborock, Quan Gang, estuvo marcada además por el anuncio de una alianza estratégica global con el Real Madrid Club de Fútbol.

Bajo el lema "The Greatest Meeting the Greatest", el acuerdo firmado en Madrid convierte a Roborock en socio oficial del club en la categoría de aspiradoras, con presencia en el estadio Santiago Bernabéu, campañas conjuntas con jugadores e iniciativas con la Fundación Real Madrid para promover entornos más limpios y seguros.

Saros Rover: los robots aprenden a subir escaleras

Tras mostrar hace ahora un año el primer robot aspirador con brazo biónico, la marca china da ahora un salto más con el gran protagonista del evento, el Roborock Saros Rover, el primer robot aspirador del mundo con una arquitectura híbrida de ruedas y patas que puede subir escaleras y (esto es clave) limpiarlas.

Este diseño, inspirado en la movilidad humana, representa un salto cualitativo en la robótica doméstica: cada rueda-pata se mueve de forma independiente, lo que permite al robot subir escaleras, sortear pendientes pronunciadas y adaptarse a superficies irregulares con una agilidad inédita en el sector.

El sistema combina hardware avanzado con inteligencia artificial sofisticada. Los algoritmos de percepción espacial en 3D permiten al Saros Rover comprender su entorno en tiempo real, mientras los sensores de movimiento coordinan pequeños saltos, giros ágiles y cambios de dirección manteniendo el cuerpo nivelado.

El resultado es un robot capaz de limpiar hogares de varias plantas peldaño a peldaño, adaptándose a escaleras tradicionales, curvas o alfombradas, y reduciendo drásticamente las zonas inaccesibles para un robot convencional.

Cuatro nuevos modelos para la primera mitad de 2026

Junto al Saros Rover, Roborock ha anunciado otros cuatro productos que llegarán al mercado durante los próximos meses, cada uno orientado a resolver problemas específicos de limpieza con tecnologías diferenciadas.

Roborock Saros 20

El Roborock Saros 20 destaca por su capacidad para superar obstáculos y adaptarse a diferentes superficies. Su chasis AdaptiLift 3.0 puede salvar umbrales de doble capa de hasta 8,5 centímetros combinados y ajustar dinámicamente la altura para optimizar la limpieza en alfombras de hasta tres centímetros de grosor.

Mientras el sector se movía hasta ahora en torno a los 4 centímetros de altura máxima, este nuevo dispositivo es capaz de cruzar umbrales de hasta 8,5 centímetros gracias a un chasis que "se adapta y pasa sin problema", según explicó Álvaro Martínez Gil, PR Manager de Roborock para España y Portugal, en declaraciones a este periódico.

El sistema coordina ruedas principales y auxiliares elevables con un brazo de escalada que memoriza la mejor forma de superar transiciones irregulares. Si el robot se encuentra atrapado, puede elevar el chasis de forma independiente en cualquiera de sus lados para liberarse sin intervención del usuario.

La navegación corre a cargo del sistema StarSight 2.0, que reconoce más de 200 tipos de objetos y mejora la frecuencia de muestreo en 21 veces respecto a la tecnología LDS tradicional.

Con un cuerpo ultradelgado de 7,98 centímetros, el Saros 20 accede a zonas bajas como sofás y camas, mientras su motor HyperForce de 35.000 Pa de succión y su sistema de doble mopa giratoria con presión adaptativa de hasta 13 N garantizan una limpieza profunda.

El diseño anti-enredos combina cepillos especiales que, según la compañía, mantienen una tasa de enredos del 0% en pruebas internas, incluso con pelo largo de mascotas.

La base RockDock automatiza el mantenimiento con lavado de mopas con agua a 100 °C, autolimpieza, secado con aire templado a 55 °C y vaciado automático del polvo para hasta 65 días de autonomía.

Roborock Saros 20 Sonic

El Roborock Saros 20 Sonic comparte arquitectura con su hermano pero añade un sistema de fregado de precisión: la mopa sónica extensible VibraRise 5.0.

Este sistema genera 4.000 vibraciones por minuto y aplica 14 N de presión descendente, con un área de vibración un 27% mayor que se extiende hasta 0 milímetros del borde para lograr un acabado uniforme sin dejar huecos. El usuario puede ajustar de forma independiente el flujo de agua y la intensidad de vibración desde la aplicación.

Roborock Saros 20 Sonic

Una característica destacada es su sistema RetractSense, que retrae automáticamente el sensor LiDAR principal para permitir un cuerpo ultradelgado sin perder capacidad de mapeo.

La navegación se complementa con Reactive AI 3.0, que combina luz estructurada triple, cámara RGB y sensores laterales para reconocer obstáculos. Ambos modelos Saros son compatibles con Matter y pueden controlarse mediante el asistente de voz local "Hello Rocky".

Mopa de rodillo y espuma ultradensa: las otras apuestas de Roborock

Qrevo Curv 2 Flow

El Qrevo Curv 2 Flow es la entrada de Roborock en el sistema de mopa de rodillo. "Actualmente hay tres tipos de mopas: giratorias, mopa grande por vibración, y ahora la de rodillo", enumeró Martínez Gil. Esta última ofrece "mayor cobertura y autolimpieza cada 1,5 segundos", una frecuencia de mantenimiento que promete mantener el dispositivo siempre operativo.

Roborock Qrevo Curv 2 Flow

El portavoz de la compañía añade este modelo "puede funcionar muy bien en España, aunque su precio es elevado para el mercado español", una barrera que podría limitar su penetración en un mercado especialmente sensible al coste de los dispositivos.

El rodillo motorizado de 270 milímetros de ancho gira hasta 220 RPM y aplica 15 N de presión descendente, con un sistema SpiraFlow de autolimpieza en tiempo real que lava el rodillo continuamente durante el ciclo mediante ocho puntos de hidratación y un rascador integrado.

El robot alcanza una tasa de eliminación bacteriana superior al 99,99% y puede extender el rodillo hasta 10 milímetros de las paredes para limpiar bordes. El sistema Roller Shield protege las alfombras elevando y cubriendo el rodillo automáticamente cuando las detecta.

Roborock Qrevo Curv 2 Flow

Con 20.000 Pa de succión y navegación Reactive AI capaz de reconocer objetos pequeños de cinco centímetros de ancho, el Qrevo Curv 2 Flow completa la oferta con una base que separa rutas de agua limpia y sucia, lava el rodillo con agua caliente a 75 °C y ofrece vaciado automático durante 65 días.

F25 ACE Pro

Fuera del segmento de robots, Roborock ha presentado la F25 ACE Pro, su nueva aspiradora vertical en seco y húmedo.

"Tras mostrar en IFA limpieza con vapor de agua, ahora lanzamos una que limpia con espuma, útil para diferentes suelos, especialmente madera", apuntó Martínez Gil.

Roborock F25 ACE Pro

La tecnología JetFoaming transforma un mililitro de solución detergente en 167 millones de microburbujas que disuelven manchas difíciles, mientras el diseño JawScrapers del rodillo captura el pelo desde el inicio manteniendo, según certificación SGS, una tasa de enredos del 0%.

Con 25.000 Pa de succión, 30 N de presión descendente y 430 RPM, la F25 ACE Pro suma ruedas motorizadas SlideTech 2.0 y un cuerpo que puede inclinarse hasta 180 grados para limpiar bajo muebles.

Su base de autolimpieza utiliza agua caliente a 95 °C y secado con aire caliente, logrando una eliminación bacteriana del 99,99%.

Roborock sale al jardín con tecnología LiDAR

La última sorpresa de Roborock en CES 2026 ha sido su entrada en el mercado norteamericano de robots cortacésped.

La compañía, que ya mostró en IFA varios modelos, ha anunciado tres dispositivos: RockMow X1 LiDAR, RockMow X1 y RockNeo Q1, orientados a diferentes tamaños de jardín y presupuestos.

Roborock RockMow X1 LiDAR

El modelo tope de gama, el RockMow X1 LiDAR, combina percepción ambiental Sentisphere LiDAR con tracción 4WD, dirección activa patentada y suspensión dinámica para ofrecer cobertura precisa sin necesidad de cables perimetrales.

Puede subir pendientes del 80%, superar obstáculos de ocho centímetros y cortar hasta 2.000 metros cuadrados al día. El RockMow X1 integra navegación RTK + VSLAM con precisión centimétrica, mientras que el RockNeo Q1 ofrece una opción más accesible para jardines pequeños y medianos.

Una apuesta ambiciosa por la limpieza inteligente

Con esta gama de productos, Roborock demuestra que su liderazgo en el mercado de robots aspiradores va acompañado de una estrategia de diversificación calculada.

La compañía no solo refuerza su posición en la limpieza de interiores con innovaciones como las patas robóticas o los sistemas de fregado avanzado, sino que se adentra en categorías como el cuidado del césped.

La alianza con el Real Madrid, por su parte, refleja la ambición global de una marca que aspira a consolidarse como referente en limpieza inteligente más allá de Asia.

Los nuevos Saros 20, Saros 20 Sonic, Qrevo Curv 2 Flow y F25 ACE Pro llegarán al mercado a lo largo de 2026, con precios y disponibilidad específicos que se anunciarán próximamente en cada región.