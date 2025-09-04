Roborock presenta su expansión hacia electrodomésticos de exterior en IFA 2025

La compañía china Roborock ha desvelado en la feria tecnológica IFA 2025 de Berlín una significativa ampliación de su catálogo de productos, marcando su entrada en el segmento de electrodomésticos para exteriores con el lanzamiento de su primera gama de robots cortacésped.

Esta diversificación estratégica se enmarca en el concepto Rocking Life, Inside and Out, con el que la marca busca extender su presencia más allá del ámbito doméstico tradicional.

Consolidación en el mercado de aspiradoras robóticas

Los anuncios de IFA 2025 llegan respaldados por sólidos resultados comerciales que posicionan a Roborock como líder en varios mercados internacionales.

Según datos de la consultora IDC correspondientes al primer semestre de 2025, la compañía se sitúa como la marca número uno en aspiradoras robóticas tanto en unidades vendidas como en valor de ventas en Dinamarca, Finlandia, Alemania, Corea, Noruega, Suecia y Turquía. En Estados Unidos, la marca ostenta el liderazgo en términos de valor de ventas.

Los resultados financieros reflejan esta posición dominante en el mercado. En agosto de 2025, Roborock reportó un crecimiento interanual de ingresos del 78,96%, alcanzando los 7,9 billones de RMB en el primer semestre del año. Esta trayectoria ascendente ha llevado a la compañía a anunciar su intención de cotizar en la Bolsa de Hong Kong, consolidando su expansión financiera internacional.

Roborock RockMow S1

Debut en el segmento de robots cortacésped

La incursión de Roborock en el cuidado de jardines se materializa a través de las series RockMow y RockNeo, que comprenden tres modelos diferenciados: RockMow Z1, RockMow S1 y RockNeo Q1.

Con estos productos la empresa aplica su experiencia acumulada en navegación con inteligencia artificial, control de precisión y automatización inteligente al entorno exterior, proporcionando soluciones adaptadas a céspedes de diversos tamaños y características topográficas.

RockMow Z1: Capacidades para terrenos exigentes

El modelo RockMow Z1 es la opción más avanzada de la gama, diseñada específicamente para céspedes que presentan desafíos topográficos significativos.

Su sistema de tracción total AWD incorpora cuatro motores independientes que permiten superar pendientes de hasta el 80% (39 grados) y obstáculos verticales de hasta 6 centímetros de altura.

La característica diferenciadora del Z1 reside en su sistema de dirección activa, donde cada rueda delantera cuenta con un motor de dirección independiente.

Esta configuración facilita maniobras complejas y previene deslizamientos en pendientes pronunciadas, garantizando estabilidad operativa en superficies irregulares.

El sistema de suspensión dinámica complementa estas capacidades, manteniendo la estabilidad en terrenos accidentados para asegurar cortes uniformes.

La tecnología de percepción ambiental Sentisphere AI combina sistemas RTK (Real-Time Kinematic) y VSLAM (Visual Simultaneous Localization and Mapping) para una navegación precisa.

Esta integración permite una operación eficiente en zonas sombreadas y pasillos estrechos, mientras que la detección inteligente de obstáculos asegura un funcionamiento ininterrumpido.

La cuchilla PreciEdge ejecuta cortes a menos de 3 centímetros de paredes y límites, minimizando la necesidad de recorte manual posterior.

Roborock RockMow Z1

El Z1 puede cubrir hasta 5.000 metros cuadrados en 24 horas gracias a su sistema de corte de alta eficiencia y batería de carga rápida.

La aplicación complementaria permite la creación de patrones de corte personalizados e incluso texto, proporcionando opciones de personalización estética del césped.

RockMow S1: Equilibrio entre prestaciones y usabilidad

El modelo RockMow S1 se orienta hacia usuarios que buscan precisión profesional con mínima intervención manual.

Su sistema de mapeo inteligente basado en IA facilita una configuración rápida de límites y operación autónoma.

La tecnología Sentisphere AI garantiza funcionamiento fluido independientemente de condiciones de iluminación o presencia de obstáculos.

Las capacidades de navegación del S1 incluyen manejo de pasillos de hasta 0,7 metros de ancho y pendientes de hasta 45%.

Su sistema adaptativo de desplazamiento por terrenos permite superar obstáculos verticales de hasta 4 centímetros.

La capacidad de corte de bordes de 3 centímetros reduce significativamente los requerimientos de mantenimiento manual.

La eficiencia operativa se refleja en su capacidad para cubrir hasta 1.000 metros cuadrados en 24 horas, optimizando los períodos de inactividad y maximizando el tiempo disponible para otras actividades.

Roborock RockNeo Q1

RockNeo Q1: Tecnología avanzada para uso cotidiano

El modelo RockNeo Q1 democratiza el acceso a la tecnología avanzada de Roborock en el segmento de robots cortacésped.

Integra mapeo inteligente basado en IA, percepción ambiental Sentisphere AI y capacidad de corte de bordes de 3 centímetros, proporcionando resultados precisos con operación simplificada.

Una característica distintiva del Q1 es su función de protección de fauna, que evita operaciones nocturnas para preservar la actividad de animales nocturnos.

El sistema de programación inteligente analiza las características específicas de diferentes zonas del césped y recomienda planes de corte optimizados para cada área.

Las capacidades técnicas del Q1 incluyen manejo de pendientes de hasta 45% y superación de obstáculos verticales de hasta 4 centímetros, proporcionando versatilidad operativa en jardines con topografía variable.

Nueva generación de aspiradoras robóticas de interior

En el segmento de limpieza doméstica, Roborock presenta el Qrevo Curv 2 Pro, que establece nuevos estándares en aspiración robótica mediante la integración de tecnologías avanzadas de succión, navegación y automatización.

El dispositivo representa una evolución significativa en términos de potencia, precisión y adaptabilidad operativa.

Qrevo Curv 2 Pro, sistema de succión y adaptación dinámica

El Qrevo Curv 2 Pro incorpora tecnología de succión HyperForce de 25.000 Pa, posicionándose entre las potencias más elevadas de su categoría.

Roborock Qrevo Curv 2 Pro

Esta capacidad de succión se complementa con el chasis AdaptiLift, un sistema pionero que utiliza ruedas omnidireccionales para ajuste inteligente de altura corporal, manteniendo contacto óptimo de succión en alfombras de hasta 3 centímetros de grosor.

La elevación dinámica garantiza una limpieza uniforme en alfombras de diferentes alturas, proporcionando una verdadera experiencia de limpieza profunda.

Comparativamente con modelos anteriores de Roborock, el Qrevo Curv 2 Pro demuestra una mejora del 30% en tasa de recogida de polvo en alfombras de pelo largo, estableciendo nuevos parámetros de eficiencia para suelos complejos.

Tecnologías de fregado y desenredado

El sistema de fregado de doble giro elimina manchas persistentes mediante presión descendente máxima de 12 N y velocidad rotacional de hasta 200 rpm, complementado con agua caliente.

Para transiciones entre suelos duros y alfombras, la mopa se desmonta automáticamente en modos de aspiración exclusiva, evitando transferencia de humedad no deseada y preservando limpieza de alfombras.

El cepillo lateral FlexiArm Arc y el sistema de fregado de bordes proporcionan un rendimiento perimetral completo.

En combinación con el cepillo principal DuoDivide, el dispositivo reduce activamente enredos de cabello, incluso con mechones de hasta 40 centímetros de longitud, asegurando experiencia de aspiración sin obstáculos.

Diseño compacto y navegación inteligente

El perfil ultrafino de 7,98 centímetros convierte al Qrevo Curv 2 Pro en uno de los modelos más compactos de la gama Roborock equipada con LiDAR completo.

Esta característica facilita limpieza bajo muebles bajos y acceso a espacios tradicionalmente inaccesibles.

Roborock Qrevo Curv 2 Pro

El sistema de navegación RetractSense garantiza mapeo y limpieza precisos mediante adaptación contextual.

En espacios abiertos, el módulo de navegación permanece elevado para escaneo de 360 grados, mientras que bajo los muebles se retrae automáticamente con vista trasera de 100 grados.

La durabilidad del sistema ha sido validada a través de más de 10.000 ciclos de elevación y retracción.

Base multifuncional 3.0 Higiene+

La base multifuncional incorpora lavado de mopa con agua caliente a 100°C, eliminando suciedad rebelde, residuos alimentarios y manchas grasas de almohadillas de fregado.

Las pruebas de TÜV Rheinland confirman la eliminación superior al 99,99% de bacterias durante el proceso de lavado de mopa.

Una bandeja de limpieza mejorada optimiza el remojo y mantenimiento de la mopa, mientras que el aire caliente a 55°C previene el crecimiento de moho y olores desagradables.

El dispositivo permite hasta 7 semanas de operación autónoma mediante vaciado automático de polvo, con base de acoplamiento desmontable que simplifica el mantenimiento manual.

Inteligencia artificial y reconocimiento de obstáculos

La tecnología de reconocimiento reactivo mediante IA identifica y evita más de 200 tipos de obstáculos comunes, desde cables enredados hasta desechos de mascotas.

La luz estructurada y cámara RGB aseguran un reconocimiento preciso incluso en condiciones de iluminación limitada.

La tecnología VertiBeam mide con precisión distancias a obstáculos laterales, permitiendo limpieza precisa de bordes junto a muebles y objetos circundantes.

Roborock Qrevo Curv 2 Pro

Conectividad y control inteligente

El Qrevo Curv 2 Pro integra asistente de voz activado por el comando "Hola, Rocky", permitiendo el inicio de limpieza y ajustes de configuración mediante instrucciones verbales simples.

La compatibilidad con protocolo Matter garantiza integración fluida con ecosistemas domésticos inteligentes.

La aplicación Roborock incorpora SmartPlan 3.0, ofreciendo rutinas de limpieza personalizadas basadas en tipo de habitación y patrones de uso. El sistema proporciona limpieza basada en inteligencia artificial con mínima intervención manual.

Funcionalidades para mascotas

Las características específicas para hogares con mascotas incluyen reconocimiento automático que detiene el cepillo principal al aproximarse a animales. El robot puede capturar fotografías de mascotas durante la limpieza y localizarlas si están ocultas.

Certificaciones especializadas

El dispositivo cuenta con certificaciones internacionales de SGS y TÜV para múltiples aplicaciones específicas.

Las certificaciones SGS incluyen tasa de eliminación de alérgenos y eliminación del 99,9% de caspa canina, felina y ácaros del polvo.

TÜV SUD certifica su aptitud para mascotas, especificando eliminación bacteriana, diseño seguro, ausencia de enredos con pelo animal y limpieza de manchas específicas.

Para familias con niños, TÜV SUD otorga Certificación de robot para madres y bebés, abarcando eliminación bacteriana, bajo nivel sonoro, ausencia de elementos tóxicos y alta eficiencia en limpieza y autolimpieza.

Roborock F25 Ultra

Diversificación en electrodomésticos de limpieza

F25 Ultra, aspiradora de mano para seco y húmedo

La estrategia de diversificación de Roborock abarca múltiples categorías de productos de limpieza doméstica.

En el segmento de aspiradoras para seco y húmedo, la compañía lanza el F25 Ultra, que incorpora tecnologías de limpieza a alta temperatura.

El modo VaporFlow libera vapor a 150°C a través de seis salidas optimizadas, alcanzando tasas de eliminación de bacterias y reducción de alérgenos superiores al 99,99%, según pruebas realizadas por TÜV SÜD.

Roborock F25 Ultra

Aspiradoras de mano H60 y H60 Hub

En aspiradoras de mano, las series H60 y H60 Hub amplían el catálogo de la marca en el segmento de gama alta, estableciendo nuevos estándares en términos de autonomía y funcionalidad.

La serie H60 Hub introduce un sistema de base de vaciado automático que revoluciona la experiencia de limpieza doméstica.

El mecanismo transfiere automáticamente el polvo a bolsas herméticas en un proceso que se completa en 10 segundos, mientras el dispositivo se recarga simultáneamente.

El diseño ergonómico de la base contempla alturas de acoplamiento específicas: 848 milímetros para los modelos Ultra y Pro, y 843 milímetros para el modelo Hub.

Esta configuración permite el acoplamiento mediante la retracción del tubo telescópico, eliminando la necesidad de levantar objetos pesados.

Las bolsas de polvo presentan capacidades diferenciadas según el modelo: 3 litros para las versiones Ultra y Pro, proporcionando hasta 100 días de uso sin mantenimiento, y 2 litros para el modelo Hub, con autonomía de hasta 60 días.

Los sistemas de filtración implementados alcanzan tasas de eliminación de bacterias del 99%. Los modelos Ultra y Pro integran filtración HEPA, mientras que la versión Hub utiliza filtro de esponja. Las bases Ultra y Pro incorporan almacenamiento interno para múltiples cabezales de limpieza, añadiendo funcionalidad organizativa al conjunto.

En términos de rendimiento, la gama presenta especificaciones técnicas escalonadas adaptadas a diferentes necesidades domésticas.

Roborock H60 Ultra

El modelo Ultra lidera con 210 AW de potencia de succión y hasta 90 minutos de autonomía, optimizado para limpieza profunda de alfombras y suelos duros.

La versión Pro ofrece 170 AW de succión con 80 minutos de autonomía para tareas diarias intensivas, mientras que el modelo Hub proporciona 115 AW y 60 minutos de funcionamiento para limpiezas ligeras.

Todos los modelos cuentan con certificación TÜV Rheinland y baterías extraíbles que facilitan la carga flexible.

La característica distintiva de toda la serie H60 es la incorporación de un tubo flexible innovador que permite flexión de hasta 90 grados.

Esta funcionalidad facilita significativamente la limpieza en zonas de difícil acceso, permitiendo que el dispositivo se deslice bajo muebles y alcance espacios reducidos de hasta 5,6 centímetros.

Roborock H60 Ultra

El motor digital de alto rendimiento implementado en toda la serie garantiza eficiencia energética sin comprometer la potencia de succión.

Las baterías de polímero de iones de litio de alta capacidad aseguran autonomía extendida, mientras que el sistema de batería extraíble permite continuidad operativa mediante intercambio rápido de unidades de energía.

Entrada en electrodomésticos de lavandería: lavadora-secadora Zeo X

Roborock amplía su portfolio hacia electrodomésticos de lavandería con el lanzamiento de la Zeo X, una lavadora-secadora combinada que integra diseño minimalista, tecnologías de cuidado textil avanzadas y automatización inteligente.

Diseño y ergonomía

La Zeo X propone un lenguaje visual minimalista e integrado. Su profundidad de 594 milímetros sin puerta permite instalación empotrada en armarios estándar de 600 milímetros, manteniendo capacidades de 11 kilogramos para lavado y 6 kilogramos para secado.

La interfaz GloScreen constituye una innovación destacada en el sector: un panel de control completamente de cristal que permanece invisible cuando está inactivo y se transforma en interfaz táctil durante la operación.

Lavadora-secadora Roborock Zeo X

Esta solución elimina botones y pantallas convencionales, proporcionando una estética refinada similar al mobiliario doméstico.

El diseño ha sido reconocido con los premios iF y Red Dot Design Awards, estableciendo nuevos estándares en la fusión de forma y función en electrodomésticos de gran formato.

Tecnología de secado Zeo-cycle

El núcleo tecnológico de la Zeo X reside en el sistema Zeo-cycle, que utiliza mineral de zeolita natural para secado a temperatura moderada.

A diferencia de secadoras convencionales de alta temperatura, este sistema opera entre 37°C y 50°C, empleando absorción molecular de humedad que minimiza daños térmicos en tejidos.

Un sistema de circulación de doble flujo de aire activa toda la superficie de zeolita, proporcionando secado uniforme y completo mientras preserva la integridad de materiales delicados como lana, seda y tejidos técnicos.

La certificación Woolmark Green Label para lavado y secado valida el cumplimiento de estándares estrictos para cuidado seguro de prendas de lana.

Tecnología de lavado FineFoam

La tecnología de desarrollo propio FineFoam aplica principios de mezcla Venturi para combinar detergente, agua y aire, generando microespuma ultradensa que se pulveriza sobre las prendas antes del ciclo de lavado.

Este proceso facilita una penetración profunda en tejidos para la eliminación eficaz de suciedad y manchas.

Eso reduce el tiempo de lavado en un 20,90%, el consumo de agua en un 32,35% y el consumo energético en un 20,22%.

La tecnología mejora simultáneamente la eficacia de limpieza y la suavidad táctil de las prendas, adaptándose tanto a ropa cotidiana como a tejidos delicados.

Sistema de control inteligente RR Seafarer

El algoritmo RR Seafarer proporciona inteligencia adaptativa en tiempo real, ajustando automáticamente parámetros como flujo de agua, dosificación de detergente, movimiento de tambor y temperatura de secado según las características específicas de cada carga.

El sistema integra detección inteligente de carga y movimiento dinámico de tambor para optimización automática del proceso.

En combinación con sensores NTC multipunto, el sistema previene sobredosificación, protege tejidos delicados y detiene el secado cuando las prendas alcanzan el estado óptimo.

Capacidades de higienización

La Zeo X incorpora funciones higiénicas avanzadas certificadas por TÜV.

El programa Sanitize elimina 99,99% de bacterias, mientras que el programa Anti-Allergen reduce 99% de alérgenos y más del 99% de ácaros del polvo.

Un programa Heavy Duty específicamente certificado aborda manchas complejas como vino tinto, café, pintalabios y salsas.

El sistema incluye junta de puerta antibacteriana y autolimpieza de tambor, previniendo acumulación bacteriana interna y garantizando entorno higiénico en cada ciclo.

Conectividad y automatización

La integración con la aplicación Roborock permite control remoto completo, incluyendo personalización y programación de hasta 30 programas específicos por tipo de tejido. El sistema Laundry Aftercare mantiene frescura y previene arrugas hasta 24 horas post-ciclo.

La dosificación inteligente Smart Dosing ajusta automáticamente la cantidad de detergente según el peso de carga, reduciendo consumo hasta 78% y proporcionando 30 días de operación autónoma sin reposición manual de productos.

Conceptos futuros y actualizaciones

Como adelanto de desarrollos futuros, Roborock ha presentado el concepto 4-in-1 Homewide Cleaning Combo, que integra lavadora, secadora, robot aspirador y base en un único producto con sistema de drenaje unificado y control centralizado. El dispositivo incluye control por voz y gestión a través de la aplicación Roborock.

Paralelamente, la compañía anuncia actualizaciones para el Saros Z70, incluyendo reconocimiento personalizable mediante IA que permite a los usuarios definir hasta 50 objetos adicionales mediante fotografías, complementando los 108 objetos preprogramados.

El modo de programación incorporará un menú de arrastrar y soltar para crear rutinas personalizadas, incluyendo configuración de los 5 ejes del sistema OmniGrip y diversas acciones automatizadas.