Roborock RockMow Z1
Roborock RockMow Z1

Todas las novedades de Roborock en IFA 2025, en imágenes

Roborock presenta su expansión hacia electrodomésticos de exterior en IFA 2025

04 de septiembre 2025 - 12:01

Roborock F25 Ultra
1/25 Roborock F25 Ultra
Roborock F25 Ultra
2/25 Roborock F25 Ultra
Roborock F25 Ultra
3/25 Roborock F25 Ultra
Roborock F25 Ultra
4/25 Roborock F25 Ultra
Roborock F25 Ultra
5/25 Roborock F25 Ultra
Roborock H60
6/25 Roborock H60
Roborock H60 Ultra
7/25 Roborock H60 Ultra
Roborock H60
8/25 Roborock H60
Roborock H60 Ultra
9/25 Roborock H60 Ultra
Roborock H60
10/25 Roborock H60
Roborock RockMow S1
11/25 Roborock RockMow S1
Roborock Qrevo Curv 2 Pro
12/25 Roborock Qrevo Curv 2 Pro
Roborock H60 Ultra
13/25 Roborock H60 Ultra
Roborock Qrevo Curv 2 Pro
14/25 Roborock Qrevo Curv 2 Pro
Roborock Qrevo Curv 2 Pro
15/25 Roborock Qrevo Curv 2 Pro
Roborock RockMow Z1
16/25 Roborock RockMow Z1
Roborock RockNeo Q1
17/25 Roborock RockNeo Q1
Roborock RockMow S1
18/25 Roborock RockMow S1
Roborock RockMow S1
19/25 Roborock RockMow S1
Roborock RockMow Z1
20/25 Roborock RockMow Z1
Lavadora-secadora Roborock Zeo X
21/25 Lavadora-secadora Roborock Zeo X
Lavadora-secadora Roborock Zeo X
22/25 Lavadora-secadora Roborock Zeo X
Lavadora-secadora Roborock Zeo X
23/25 Lavadora-secadora Roborock Zeo X
Roborock RockNeo Q1
24/25 Roborock RockNeo Q1
Lavadora-secadora Roborock Zeo X
25/25 Lavadora-secadora Roborock Zeo X

