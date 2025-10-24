Nike lanza Project Amplify, el primer sistema de zapatillas propulsadas del mundo

Nike ha presentado oficialmente su revolucionario sistema Project Amplify, las primeras zapatillas propulsadas del mundo diseñadas específicamente para correr y caminar. Esta innovación tecnológica, que se encuentra actualmente en fase de pruebas, promete transformar la experiencia del running al permitir a los atletas moverse más rápido y recorrer mayores distancias con menos esfuerzo físico, según ha anunciado la compañía deportiva estadounidense.

El sistema Project Amplify representa un avance sin precedentes en la industria del calzado deportivo, ya que incorpora un motor ligero y potente, una correa de transmisión y una batería recargable de muñeca. Todo este equipamiento se integra perfectamente con unas zapatillas de running que incluyen placa de fibra de carbono, pudiendo utilizarse con o sin el complemento robótico según las necesidades del usuario.

Según explica Michael Donaghu, vicepresidente de Create The Future, Emerging Sport and Innovation de Nike: "Nuestro trabajo es soñar a lo grande, manteniendo siempre a cada atleta en el centro. Project Amplify comenzó con una simple pregunta: ¿y si pudiéramos encontrar una manera de ayudar a cada atleta a moverse más rápido y más lejos con menos energía y mucha más diversión?".

Tecnología revolucionaria para democratizar el running

El desarrollo de Project Amplify se ha realizado en colaboración con Dephy, socio de Nike especializado en robótica. A diferencia de otras innovaciones enfocadas en deportistas de élite, este sistema está especialmente diseñado para corredores recreativos que mantienen un ritmo de entre 6:00 y 7:30 minutos por kilómetro, democratizando así el acceso a tecnología avanzada para usuarios cotidianos.

Nike ha invertido años de investigación en este proyecto, con más de 400 atletas que han realizado pruebas exhaustivas recorriendo más de 2,4 millones de pasos, equivalentes a aproximadamente 12.000 vueltas alrededor de la pista de 200 metros del Nike Sport Research Lab (NSRL). Los participantes han probado nueve versiones diferentes del sistema hasta perfeccionar el producto actual.

Los resultados de estas pruebas son prometedores. Según afirma la compañía, los atletas han reportado que el sistema se siente como una extensión natural de su cuerpo, haciendo que correr o caminar cuesta arriba parezca hacerlo en terreno llano. Para algunos usuarios, Project Amplify ha conseguido mejorar su rendimiento, reduciendo su tiempo por kilómetro de 7:30 a 6:00 minutos, una mejora significativa.

El futuro del movimiento asistido

Nike compara el potencial impacto de Project Amplify con la revolución que supusieron las bicicletas eléctricas en el transporte urbano. Al igual que estas han permitido a más personas recorrer distancias mayores con mayor frecuencia, estas zapatillas propulsadas buscan hacer más accesible el running, el jogging y la caminata para un público más amplio.

"¿Esto es nuevo para Nike? Sí y no", explica Donaghu. "Evidentemente es algo innovador, pero el día en que Bill Bowerman vertió goma en la gofrera de su familia, fue el inicio de una aventura para generar más movimiento y modelar el futuro del deporte. Siempre hemos creído que moverse es una medicina, y Project Amplify es el próximo capítulo de esta historia".

Este lanzamiento forma parte de una estrategia más amplia de innovación de Nike, que este mes ha presentado otros tres importantes avances tecnológicos: novedades en ropa Air, sistemas de transpirabilidad avanzada y aplicaciones basadas en ciencias de la mente, demostrando su compromiso continuo con la innovación centrada en las necesidades de los atletas.

¿Qué son las zapatillas propulsadas y cómo funcionan?

Las zapatillas propulsadas representan un nuevo paradigma en el calzado deportivo al incorporar elementos de asistencia mecánica al movimiento natural. El sistema Project Amplify funciona potenciando específicamente el movimiento natural de la parte baja de la pierna y el tobillo, proporcionando un impulso adicional que reduce la fatiga y mejora el rendimiento.

A diferencia del calzado tradicional que solo ofrece amortiguación y estabilidad pasiva, estas zapatillas incorporan un sistema activo que detecta el movimiento del usuario y proporciona una asistencia adaptativa en tiempo real. La tecnología está diseñada para ser tan natural que el usuario apenas nota su presencia, excepto por la mejora en el rendimiento.

El elemento más visible del sistema es la batería recargable de muñeca, que alimenta el motor integrado en el calzado. Este diseño permite mantener el peso del sistema distribuido de forma equilibrada, evitando sobrecargar los pies y manteniendo la comodidad durante sesiones prolongadas de entrenamiento o caminata.

¿Cuándo estarán disponibles para el público?

Aunque Project Amplify ha despertado gran expectación en el mundo del deporte y la tecnología, Nike ha confirmado que el sistema aún se encuentra en las primeras fases de prueba. La compañía trabaja intensamente con su socio Dephy para refinar el producto antes de su lanzamiento comercial, previsto para los próximos años.

La empresa no ha revelado detalles específicos sobre el precio o la fecha exacta de lanzamiento, pero se espera que estas zapatillas propulsadas representen una categoría premium dentro del catálogo de Nike cuando lleguen al mercado, posiblemente a finales de 2026 o principios de 2027, según apuntan expertos del sector.

¿Qué impacto tendrán en el mundo del deporte?

La introducción de zapatillas propulsadas plantea interesantes cuestiones sobre el futuro de las competiciones deportivas. Al igual que ocurrió con los bañadores tecnológicos en natación o las zapatillas con placas de carbono, es probable que surjan debates sobre su uso en competiciones oficiales y sus posibles ventajas competitivas.

Sin embargo, Nike ha dejado claro que Project Amplify no está dirigido principalmente al mercado de la competición de élite, sino a democratizar el acceso a la actividad física y mejorar la experiencia de corredores recreativos. En este sentido, su impacto podría ser más social que deportivo, ayudando a más personas a incorporar el ejercicio en su vida cotidiana.

Especialistas en tecnología deportiva consideran que este tipo de innovaciones podrían abrir un nuevo segmento en el mercado del fitness, similar a lo que ocurrió con los smartwatches y otros dispositivos wearables, creando una nueva categoría de productos de asistencia al movimiento que combine elementos de calzado tradicional con robótica avanzada.