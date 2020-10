El nuevo asistente de Google podrá monitorizar tu salud y tus rutas de tráfico

El asistente de Google se ha convertido en un utensilio tecnológico muy importante en la vida de muchas personas. Se trata, no ostante, de una herramienta que puede compartir información, controlar dispositivos y facilitar recordatorios clave para nuestra vida.

La última actualización de la aplicación de Google descubre algunas funciones nuevas del asistente, incluido el dictado de teclado para dispositivos Pixel -línea de dispositivos electrónicos de consumo de Google que funcionan con el sistema operativo Chrome o Android- y modo de conducción.

La nueva versión se lanzó ayer en Google Play Store y, precisamente, todo indica que el modo de conducción del asistente de Google puede iniciarse.

Esta evolución de la aplicación se anunció por primera vez el año pasado, con la idea de reemplazar Android Auto para teléfonos móviles. Google, no obstante, seguirá ofreciendo la misma través de una aplicación distinta que actúa como un acceso directo a la interfaz de usuario anterior. Los expertos han estado esperando este cambio desde su anuncio y, según auguran, parece que no se postergará mucho más su activación.

Aunque quizá la interfaz de usuario final se verá algo más diferente de lo que se esperaba. De hecho, la nueva apariencia que se muestra en Google Maps para algunos usuarios, desde la semana pasada, permite ver que el modo automóvil es muy limpio y recuerda igualmente a Android Auto, con su claridad, limpieza y un acceso rápido a las funciones y servicios.

También se puede habilitar la función de dictado de teclado integrado del nuevo asistente. Es posible tocar el botón del micrófono para dictar mensajes y enviarlos (o eliminarlos) sin tener que escribirlos gracias a la entrada de voz integrada.

En todo caso, una vez que se implemente esta versión de la función, no habrá que descargarse modelos de voz independientes en Gboard (teclado de Google), lo que permitirá ahorrar algo de espacio de almacenamiento. Además, los nuevos modelos de aprendizaje automático en el dispositivo del Asistente de Google permitirán un dictado de voz más rápido y preciso.

Here's a quick demo of the new Google Assistant's integrated keyboard dictation feature on the Google Pixel 4. This feature will probably roll out with the next Pixel Feature Drop, but that's just my guess. pic.twitter.com/NuhPAmiJAy