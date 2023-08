La pelea entre Musk y Zuckerberg será en "una ubicación épica" de Italia

Nueva entrega de uno de los culebrones más largos (y tontos) del mundillo tecnológico de los últimos meses, el duelo Elon Musk-Mark Zuckerberg. Sigue sin haber fecha, pero ya hay ubicación.

La posible pelea entre el dueño de X (Twitter) y el director ejecutivo de Meta se celebrará en "una ubicación épica" de Italia, según ha informado el primero, que ha llegado a un acuerdo con el Gobierno italiano.

"Todo lo que aparezca en cámara será de la antigua Roma, así que nada moderno. Hablé con la primera ministra de Italia y el ministro de Cultura. Han acordado una ubicación épica", afirmó Musk en su red social.

Lo que se haga, añadió, "rendirá respeto al pasado y presente de Italia" y todos los ingresos que se obtengan del evento irán "a los veteranos", agregó el excéntrico multimillonario, quien no confirmó si ese lugar será el Coliseo romano, como sugirió en mensajes previos.

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.