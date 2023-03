El primer cohete impreso en 3D despega pero no alcanza su órbita

El primer lanzamiento del cohete Terran 1 de la startup Relativity Space Inc., en su mayoría impreso en 3D, no logró alcanzar la órbita después de sufrir un problema en pleno vuelo.

Después de un despegue exitoso desde Cabo Cañaveral surgió una anomalía después de que las etapas del cohete se separaran. Una transmisión en vivo del lanzamiento mostró que el encendido del motor de la etapa superior aparentemente se cortó de forma anticipada.

Aun así, el equipo de Relativity informó en su cuenta de Twitter que el lanzamiento sirvió para probar sus tecnologías de cohetes impresos en 3D que permitirán el desarrollo de un próximo vehículo, Terran R.

Today’s launch proved Relativity’s 3D-printed rocket technologies that will enable our next vehicle, Terran R. We successfully made it through Max-Q, the highest stress state on our printed structures. This is the biggest proof point for our novel additive manufacturing approach.… pic.twitter.com/9iaFVwYoqe