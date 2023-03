Cómo proteger tu privacidad en WhatsApp

La privacidad es siempre uno de los puntos sensibles de cualquier aplicación y también un campo en el que plataformas de mensajería como WhatsApp añaden y cambian con frecuencia ajustes y funciones de seguridad, con características como el cifrado de extremo a extremo o la verificación en dos pasos.

Muchas de estas opciones han ido llegando en los últimos meses, primero en las versiones beta o de prueba de la aplicación y después para el resto de usuarios. Algunas de ellas las estrenó WhatsApp el pasado verano, entre ellas la posibilidad de abandonar grupos de forma discreta, para salir del chat sin que aparezca notificado en la pantalla al resto de miembros del grupo.

Salir de los grupos en silencio

Cuando un usuario quiera salir de un grupo, solamente el administrador recibirá una notificación. Como explica la aplicación en su web, eso ayuda a que "los usuarios se sientan más cómodos al salir de grupos de los que ya no quieren formar parte".

Archivar chats

Otra posibilidad para guardar conversaciones sin eliminarlas es Archivar chat, que los oculta (tanto los individuales como los grupales) en una carpeta situada en la parte superior de la aplicación.

Ahí estarán todos los chats archivados y podremos decidir si los queremos mantener archivados aunque se reciban nuevos mensajes, para que no nos vuelva a saltar a la bandeja de entrada cuando alguien publique algo.

Confirmaciones de lectura

Algo que tal vez muchos no conozcan es que se pueden desactivar las confirmaciones de lectura de los chats, para que nuestros contactos no sepan si hemos leído o no un mensaje y evitar el clásico "sé que lo ha leído pero no me ha respondido".

Pero esta opción es de doble sentido: si desactivamos esa confirmación tampoco podremos saber si nuestro interlocutor ha leído lo que nosotros le hayamos escrito.

En línea

Hora de la última vez y En línea son otros aspectos cuya privacidad podemos personalizar, seleccionando si queremos que pueda verlo todo aquel que se comunique con nosotros, nuestros contactos, nadie o nuestros contactos excepto... (ahí debemos escoger quién no queremos que sepa si estamos o no en línea ni cuándo fue la última vez que nos conectamos). Lo mismo se aplica para nuestra foto de perfil o los estados que publiquemos.

Silenciar chats

Aunque esto tampoco es nuevo, puede que haya usuarios que lo desconozcan. Es posible silenciar los chats, tanto individuales como grupales (para que no nos molesten o no nos salten notificaciones que podrían ser sensibles si estamos con otras personas), y hacerlo por un periodo de tiempo concreto: ocho horas, una semana o siempre.

Un detalle interesante es que nadie sabrá si hemos silenciado estas conversaciones.

Descarga de fotos y vídeos

Y, para los que tengan problemas de espacio en su teléfono, conviene recordar que se puede escoger dónde guardar fotos y vídeos (y documentos o archivos de audio) y que no es obligatorio descargar todo lo que nos envían.

En la sección Almacenamiento y datos de la aplicación, podemos seleccionar dónde guardar los archivos (en la memoria interna del dispositivo, en una tarjeta SD, en carpetas concretas...).

Si el problema no es de espacio, sino de datos móviles, podemos configurar qué tipo de contenidos se descargan automáticamente cuando usamos Wi-Fi, datos móviles o en itinerancia de datos (si estamos en el extranjero). Eso sí, los mensajes de voz siempre se descargarán automáticamente.