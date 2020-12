El resumen del 2020 según Twitter

Este año Twitter ha sido como el 2020; diferente. La red social ha llevado a cabo su particular recopilatorio del año, un recopilatorio que lleva realizando desde hace 10 años y que engloba los temas en forma de Tweet que más relevancia han tenido durante los 365 días.

Para los especialistas de Twitter, la sociedad se ha salvado este año gracias a la relación en este tipo de medios. Todos han compartido sus pensamientos, mensajes de apoyo, entretenimientos y alguna que otra despedida. Los twitteros de 2020 han sido, en definitiva, la resistencia de una pandemia que ha hecho tambalear la realidad establecida.

Una de las principales mediciones que ha hecho Twitter está relacionada con los retweets y los 'Me gusta' del año. Las personas han destacado por encima de todo algunos caracteres y vídeos que tenían un mensaje claro. Entre los más retwitteados, se encuentra el anuncio del fallecimiento del actor Chadwick Boseman, un telediario que afirma que el coronavirus y el racismo están matando a los americanos o una persona en cuarentena jugando a comerse coches con un calcetín en la mano.

Por su parte, los Tweets con más 'Me gusta' también han tenido como principal protagonista a Boseman, actor que encarnaba a Black Panter. Además, Barack Obama y su mensaje despidiendo a Kobe Bryant o Kamala Harris hablando con el próximo presidente de los Estados Unidos, han sido todo un éxito viral.

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day.