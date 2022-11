Sí, pueden robar tu cuenta de WhatsApp a través de tu buzón de voz: ¿cómo evitarlo?

WhatsApp está sufriendo problemas en materia de seguridad desde que los hackers han descubierto una brecha en el sistema para poder robar las cuentas de los usuarios. Ya son muchas las denuncias en este caso durante las últimas semanas y a pesar de las constantes medidas de seguridad que ha implementado la red social para proteger la privacidad y los datos de todos los que la usan, esta forma de robar tan novedosa no requiere ninguna acción por parte del usuario.

Esta estafa no se trata del típico enlace a través de mensajería en el que pinchas y acceden a tus datos bancarios, sino que se trata de un sistema más complejo que los hackers han ideado con la intención de explotar la seguridad en el proceso de verificación de la cuenta. Los usuarios se han visto sorprendidos ante una cuenta pirateada sin realizar ningún cambio o acción en ella pero es que, el secreto de esta estafa está en el buzón de voz.

¿Qué pasos hay que seguir para evitar la estafa?

Para protegerte de estos ataques de privacidad en primer lugar y como punto más importante hay que cambiar el PIN para usar el buzón de voz porque siempre es una combinación como 0000 o 1234. Esto se hace a través del correo de buzón de voz o llamando directamente al operador.

Además, para que la protección sea del todo eficaz hay que activar la autenticación en dos pasos en la cuenta de Whatsapp. Para ello, se abre el perfil y se va a Ajustes>Cuenta>Verificación en dos pasos>Activar

¿Cómo se produce la estafa?

El primer paso que dan los hackers es intentar instalar una aplicación en los dispositivos con un número de teléfono real. Para que los usuarios no se den cuenta lo hacen mientras se encuentran en una llamada o durante la noche, cuando los teléfonos están apagados o en silencio.

Después de la instalación de la aplicación en un móvil de una persona WhatsApp pide que el usuario elija un método de verificación a través de un código que los hackers consiguen a través del buzón de voz de la víctima ya que está hablando o durmiendo. A través del buzón de voz solo tienen que llamar e introducir la contraseña que suele ser una combinación sencilla si nunca se ha cambiado y ya se accede al perfil de la persona sin complicaciones.

Si crees que has sigo víctima de una estafa en esta red social ponte en contacto con la atención al cliente y si no lo has sido protege tu cuenta a tiempo para que no haya problemas futuros con ella.