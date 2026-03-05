Samsung lanza la serie Galaxy Book 6, una nueva gama de portátiles con inteligencia artificial

Samsung Electronics ha escogido el Mobile World Congress de Barcelona 2026 para anunciar el lanzamiento de la serie Galaxy Book 6, su nueva generación de ordenadores portátiles, compuesta por tres modelos (Galaxy Book 6, Galaxy Book 6 Pro y Galaxy Book 6 Ultra) orientados a integrar la inteligencia artificial como herramienta central de productividad.

El anuncio coincide con un momento de fuerte expansión de la marca surcoreana en España: según datos de la propia compañía, Samsung creció un 88% en valor y un 93% en unidades vendidas en el mercado español de portátiles durante 2025, en un año en que ese mercado en su conjunto creció un 9%.

Rendimiento de la nueva serie

Los tres modelos incorporan los nuevos procesadores Intel Core Ultra Serie 3, que incluyen una unidad de procesamiento neuronal (conocida por sus siglas en inglés NPU) diseñada específicamente para ejecutar tareas de inteligencia artificial directamente en el dispositivo, sin depender de conexión a internet.

Samsung Galaxy Book 6

Esta arquitectura permite acelerar funciones como la edición de contenido, la organización automática de información o la colaboración en remoto. El modelo más potente de la serie, el Galaxy Book 6 Ultra, añade además una tarjeta gráfica dedicada Nvidia GeForce RTX, orientada a usuarios con necesidades de diseño, vídeo o aplicaciones gráficas intensivas.

Precio y disponibilidad

La serie estará disponible en España a partir de marzo en configuraciones de 14 y 16 pulgadas, en los colores gris y plateado.

El modelo de entrada, Galaxy Book 6, tendrá un precio recomendado desde 1.149 euros; el Galaxy Book 6 Pro, desde 1.799 euros; y el Galaxy Book 6 Ultra, desde 3.399 euros.

Otras características

En materia de seguridad, todos los modelos incorporan Samsung Knox, la plataforma de protección multicapa basada en hardware de la firma, que cifra y blinda los datos del usuario, complementada con las garantías de Windows 11 Secured-core PC.

La gama cuenta además con el servicio Samsung Care+, que cubre daños accidentales y ofrece reparación o sustitución del equipo.

Más allá del teléfono móvil

La nueva serie refuerza la estrategia de Samsung de ampliar su ecosistema más allá del teléfono móvil.

Los portátiles Galaxy Book 6 se integran con Galaxy AI y con Microsoft Phone Link, lo que permite sincronizar archivos y notificaciones entre el portátil y un smartphone Galaxy de forma automática.

David Alonso, responsable de Mobile eXperience en Samsung Electronics Iberia, señaló durante la presentación que "el PC sigue siendo el centro de la productividad real" y que el crecimiento registrado en España confirma la acogida de una propuesta que combina rendimiento, ecosistema conectado e inteligencia artificial aplicada al trabajo diario.