Samsung integra la IA en cada función de la serie Galaxy S26

Samsung ha presentado los tres modelos de su nueva serie Galaxy S26, que sitúa como su apuesta más ambiciosa en el segmento de la inteligencia artificial aplicada al uso cotidiano.

La propuesta central de Samsung con esta generación no es introducir una función llamativa de IA, sino convertir la tecnología en lo que la empresa denomina una "infraestructura subyacente": un conjunto de capacidades que trabajan en segundo plano para anticiparse a las necesidades del usuario sin que este tenga que pedirlo expresamente. Es, en palabras del CEO de la división de dispositivos, TM Roh, hacer que "la IA se sienta natural y sin esfuerzo".

Un procesador más rápido y con mejor gestión del calor

El modelo más potente de la gama, el Galaxy S26 Ultra (los otros dos son el Galaxy S26 y el S26+), incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, desarrollado por Qualcomm específicamente para Samsung.

Samsung Galaxy S26+

Respecto al chip de la generación anterior, el S25 Ultra, este procesador ofrece un 19% más de rendimiento en CPU, un 24% más en GPU (la unidad encargada de los gráficos) y un 39% más en la NPU (el núcleo especializado en tareas de inteligencia artificial).

Esos porcentajes se traducen en un teléfono que responde con mayor rapidez cuando se ejecutan varias aplicaciones al mismo tiempo, que renderiza imágenes y vídeos con más detalle y que puede mantener funciones de IA activas de forma continua sin que el dispositivo se ralentice.

Los modelos S26 y S26+ llevarán en España el Exynos 2600 de la propia Samsung.

Para evitar que el rendimiento caiga cuando el teléfono se calienta -un problema habitual en los dispositivos de gama alta durante el juego o la grabación de vídeo prolongada- Samsung ha rediseñado el sistema de refrigeración del Ultra. La nueva cámara de vapor distribuye el calor con mayor eficiencia a lo largo de los laterales del procesador, mejorando en un 20% la disipación térmica respecto al modelo anterior.

En cuanto a la batería, el Ultra incorpora una celda de 5.000 mAh con carga rápida de 60 W que alcanza el 75% de carga en 30 minutos. El S26 lleva 4.300 mAh con carga de 25 W y el S26+ sube a 4.900 mAh y 45 W.

Cámaras con más luz y un nuevo códec de vídeo profesional

El sistema fotográfico del Galaxy S26 Ultra mantiene la configuración cuádruple de lentes de la generación anterior, pero con aperturas más amplias que permiten captar más luz en cada toma.

Samsung Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra

La cámara principal de 200 megapíxeles gana un 47% más de luminosidad y el teleobjetivo de 50 megapíxeles con zoom óptico 5x mejora en un 37%. El resultado es una cámara más capaz en condiciones de poca luz, tanto en fotografía como en vídeo.

Una de las novedades técnicas más relevantes para creadores de contenido es la compatibilidad con APV, un nuevo códec de vídeo profesional que permite grabar en resolución 8K a 30 fotogramas por segundo manteniendo la calidad visual intacta incluso después de múltiples procesos de edición. Es el primer dispositivo Galaxy en incorporar este estándar, que hasta ahora era propio de equipos de producción audiovisual.

La función Superestable, que corrige el movimiento del vídeo, añade ahora una opción de bloqueo horizontal que mantiene el horizonte fijo aunque el teléfono gire, algo útil para grabar deportes de acción o eventos en movimiento.

En edición, el Asistente de fotos permite modificar imágenes con instrucciones en lenguaje natural: cambiar el día por la noche en una foto, añadir o eliminar elementos, corregir una mancha en la ropa o cambiar el atuendo de una persona. Las modificaciones quedan marcadas con una marca de agua que identifica el contenido generado por IA.

La IA que sugiere, organiza y anticipa

La serie Galaxy S26 integra tres asistentes de inteligencia artificial: Bixby, el propio de Samsung, más Google Gemini y Perplexity, la gran novedad.

El usuario puede configurar cuál se activa con el botón lateral o mediante comandos de voz, y cada uno puede ejecutar tareas complejas de forma autónoma. Por ejemplo, pedir un taxi a través de Gemini implica solo confirmar los detalles que el asistente ya ha preparado.

La función Now Nudge ofrece sugerencias contextuales en el momento oportuno: si un contacto pide fotos de un viaje, el teléfono las selecciona de la galería automáticamente; si llega un mensaje con una propuesta de reunión, el sistema comprueba si hay conflictos en el calendario.

Now Brief, por su parte, agrupa recordatorios de reservas y eventos del día de forma personalizada.

Circle to Search, la función de Google que permite buscar cualquier elemento de una imagen rodeándolo con el dedo, amplía ahora su capacidad para reconocer múltiples objetos a la vez: si el usuario ve un conjunto de ropa que le gusta en una foto, puede identificar simultáneamente la chaqueta, los pantalones y los zapatos en una sola búsqueda.

Buena parte de las funciones de IA se ejecutan directamente en el dispositivo, sin enviar datos a la nube, especialmente las relacionadas con traducción de llamadas y mensajes. Otras, como las de Google, requieren conexión a internet. El usuario puede configurar en qué modo opera cada función.

La primera pantalla con privacidad integrada en un móvil

La novedad más singular del Galaxy S26 Ultra es su Pantalla de privacidad, que Samsung presenta como la primera de este tipo integrada de fábrica en un teléfono móvil. A diferencia de los filtros de privacidad adhesivos que se colocan sobre la pantalla, este sistema actúa directamente sobre los píxeles para controlar el ángulo desde el que es visible la imagen.

Cuando está activada, la pantalla muestra el contenido con claridad para el usuario pero restringe la visión lateral, de modo que quien esté al lado no puede leer lo que aparece en la pantalla. El sistema funciona tanto en posición vertical como horizontal y puede configurarse para activarse automáticamente al introducir el PIN, al abrir aplicaciones concretas o de forma permanente.

Samsung Galaxy S26 Ultra, auriculares Galaxy Buds 4 Pro

Según Samsung, su impacto en la duración de la batería es mínimo o incluso positivo, al apagar los píxeles de espectro más amplio.

Existen dos niveles de protección: uno básico que limita las notificaciones emergentes y otro de máxima privacidad que oscurece aún más las vistas laterales. La función está disponible en los tres modelos de la serie, no solo en el Ultra.

En el plano de la seguridad del software, los Galaxy S26 incorporan un Filtro de llamadas con IA que identifica llamadas desconocidas, analiza la intención del interlocutor y ofrece un resumen antes de transferirla al usuario.

Además, las Alertas de privacidad notifican en tiempo real cuando una aplicación intenta acceder sin justificación a datos sensibles como la ubicación, los contactos o el historial de llamadas.

La plataforma de seguridad Knox, presente en todos los Galaxy desde hace años, incorpora ahora criptografía post-cuántica (PQC) en procesos críticos del sistema como la verificación de software y la protección del firmware, anticipándose a posibles amenazas futuras derivadas de la computación cuántica.

Samsung garantiza siete años de actualizaciones de seguridad para esta serie.

Diseño

Los tres modelos de la serie Galaxy S26 comparten por primera vez un lenguaje de diseño unificado, con bordes redondeados y un acabado trasero común. El S26 Ultra es el más delgado de la historia de la gama Ultra, con 7,9 mm de grosor y 214 gramos de peso.

Las pantallas son de 6,3 pulgadas en el S26, 6,7 en el S26+ y 6,9 en el Ultra, todas con tecnología Dynamic Amoled 2X y tasa de refresco adaptativa de 120 Hz.

Los colores disponibles en toda la gama son Cobalt Violet, White, Black y Sky Blue, con Pink Gold y Silver Shadow como exclusivos de Samsung.com.

Todos llevan Android 16 con la capa One UI 8.5 y certificación de resistencia al agua IP68.

Precios y disponibilidad

Los tres modelos de la serie Samsung Galaxy S26 están ya en preventa y llegarán al mercado el 11 de marzo, con estos precios y configuraciones:

Samsung Galaxy S26

256 GB de almacenamiento con 12 GB de RAM: 999 euros.

512 GB de almacenamiento con 12 GB de RAM: 1.199 euros.

Hay una oferta de precompra que permite escoger una opción de almacenamiento superior por 200 euros menos.

Samsung Galaxy S26+

256 GB de almacenamiento con 12 GB de RAM: 1.249 euros.

512 GB de almacenamiento con 12 GB de RAM: 1.449 euros.

Hay una oferta de precompra que permite escoger una opción de almacenamiento superior por 200 euros menos.

Samsung Galaxy S26 Ultra