Samsung lanza los Galaxy Buds 4, auriculares con cancelación de ruido adaptativa y audio de alta fidelidad

Además de la serie Galaxy S26, Samsung ha presentado este miércoles la serie de auriculares Galaxy Buds 4, compuesta por los modelos Galaxy Buds 4 y Galaxy Buds 4 Pro.

La propuesta de Samsung con esta generación gira en torno a tres ejes: mejorar la calidad de sonido con hardware rediseñado, afinar el ajuste ergonómico para un uso prolongado sin molestias y profundizar la integración con los asistentes de inteligencia artificial del ecosistema Galaxy.

Diseño ergonómico calculado con más de 10.000 simulaciones

El aspecto exterior de los Buds 4 introduce lo que Samsung denomina un diseño tipo blade: una estructura alargada con acabado metálico premium que actúa como estabilizador dentro del oído.

Según la empresa, la forma se ha calculado a partir de datos de millones de oídos humanos y más de 10.000 simulaciones computacionales, con el objetivo de que los auriculares se adapten a la mayor variedad posible de morfologías sin necesidad de almohadillas adicionales en el modelo base.

Auriculares Samsung Galaxy Buds 4

Los Galaxy Buds 4 Pro usan un diseño intraural que sella el canal auditivo (canal fit) para maximizar el aislamiento acústico y el rendimiento de la cancelación de ruido. Mientas, los Galaxy Buds 4 estándar optan por un diseño abierto, más cómodo para quienes prefieren mantener cierta consciencia del entorno. Ambos llevan un estuche de carga transparente de tipo concha.

Los Buds 4 Pro pesan 5,1 gramos por auricular y los Buds 4 estándar, 4,6 gramos. Las dimensiones del estuche son idénticas en ambos modelos: 51 x 51 x 28,3 mm. Los colores disponibles son negro y blanco para ambos, con un rosa dorado exclusivo para los Buds 4 Pro disponible solo a través de la web de Samsung.

Woofer más amplio y audio hasta 24 bits/96 kHz

La mejora de hardware más significativa de los Buds 4 Pro respecto a la generación anterior es un nuevo woofer (el altavoz de graves) rediseñado para aprovechar mejor el espacio interior del auricular. Al maximizar el área de vibración y reducir el borde del altavoz, la superficie efectiva de sonido crece casi un 20% en comparación con los Buds 3 Pro. El tweeter, encargado de los agudos, complementa al woofer en un sistema bidireccional.

El conjunto es compatible con audio de hasta 24 bits y 96 kHz en formato UHQ (Ultra High Quality), lo que se traduce en una reproducción de alta fidelidad que conserva los detalles del sonido original tal como fue grabado.

Los Buds 4 estándar llevan un altavoz único de 11 mm, frente al sistema de doble altavoz de los Buds 4 Pro, lo que supone una diferencia perceptible en la reproducción de graves y en la separación de frecuencias.

Cancelación de ruido adaptativa y llamadas más nítidas

Ambos modelos incorporan Cancelación activa de ruido (ANC), aunque con distintos niveles de sofisticación. Los Buds 4 Pro incluyen ANC adaptativa, que analiza en tiempo real la forma del oído del usuario y el entorno sonoro para ajustar tanto la cancelación de ruido como la ecualización de forma dinámica. Esta función, denominada ANC/EQ adaptativa, está disponible exclusivamente en el modelo Pro.

Auriculares Samsung Galaxy Buds 4 Pro

Los Buds 4 Pro también integran detección de voz: cuando el usuario comienza a hablar, los auriculares amplían automáticamente el sonido ambiental para facilitar la conversación; cuando la conversación termina, vuelven a activar la cancelación de ruido. Incluyen asimismo detección de sirenas, que eleva el volumen del sonido ambiente cuando detecta una alarma o vehículo de emergencia.

Para llamadas telefónicas, Samsung ha incorporado la tecnología Super Clear Call, que utiliza audio de banda ultraancha y modelos de aprendizaje automático para mejorar la claridad de voz. Según la empresa, esta función duplica el ancho de banda respecto a las llamadas Bluetooth convencionales.

Autonomía y conectividad

Los Galaxy Buds 4 Pro ofrecen hasta 6 horas de reproducción con cancelación de ruido activa y hasta 7 horas sin ella. Con el estuche de carga, la autonomía total sube a 26 horas con ANC activado y 30 horas sin ANC.

Los Buds 4 estándar reducen ligeramente esa cifra: 5 horas por carga con ANC y 6 sin ANC, con una autonomía total de 24 horas con ANC y 30 sin él.

En cuanto a llamadas, los Pro aguantan hasta 4,5 horas por carga (20 horas totales con ANC) y los estándar llegan a 3,5 horas (18 horas totales con ANC).

Ambos modelos usan Bluetooth 6.1 con el códec SSC HiFi de Samsung, además de compatibilidad con AAC, SBC y LC3. Incorporan también la función Auracast, que permite compartir el audio de forma inalámbrica con otros dispositivos compatibles.

La resistencia al agua es IP57 para los Buds 4 Pro e IP54 para los Buds 4 estándar, lo que significa que los Pro soportan inmersión en hasta un metro de agua dulce durante 30 minutos.

Integración con IA y gestos con la cabeza

Los Buds 4 Series se integran con los tres asistentes de inteligencia artificial disponibles en la serie Galaxy S26: Bixby, Google Gemini y Perplexity. El usuario puede activarlos mediante comandos de voz sin necesidad de coger el teléfono.

Los Buds 4 Pro añaden controles por gestos de cabeza: un movimiento afirmativo acepta una llamada o confirma una acción de Bixby y un gesto negativo la rechaza (esta función está desactivada por defecto y debe activarse desde la aplicación Galaxy Wearable). Tanto la aceptación de llamadas como los controles táctiles mejoran la usabilidad en situaciones en las que el usuario tiene las manos ocupadas.

Precios y disponibilidad

Los auriculares de la serie Samsung Galaxy Buds 4 están ya en preventa, con llegada al mercado el 6 de marzo, con estos precios: