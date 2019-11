¿Cuentas 'olvidadas' en Twitter? Tienes hasta el 11 de diciembre para reactivarlas

Si en su día registró alguna cuenta de Twitter que dejó de utilizar por cualquier motivo o que simplemente olvidó, probablemente habrá recibido en los últimos días un correo de la compañía con el encabezado "no pierdas el acceso a..." y unas instrucciones para conservar la cuenta y, de paso, el nombre de usuario.

Las instrucciones son muy sencillas: iniciar sesión y aceptar los términos y condiciones de la compañía. Ni siquiera hay que publicar nada o realizar ninguna otra acción. Si no se ha hecho antes del 11 de diciembre, perderemos la cuenta y el nombre de usuario.

La empresa californiana explica que busca así liberar alias registrados pero nunca utilizados y, de paso, limpiar cuentas fantasma.

"Como parte de nuestro compromiso de servir a la conversación pública, trabajamos para limpiar cuentas inactivas y presentar así información más exacta y creíble en la que la gente pueda confiar en Twitter", indicó la compañía en un comunicado en el que añadía que "parte de este esfuerzo es animar a la gente a utilizar Twitter de forma activa, como indica nuestra política de cuentas inactivas".

No es una medida nueva, porque es habitual que la red social se dirija a los titulares de cuentas que no se han usado en los últimos seis meses para que las reactiven, pero parece que esta vez la cosa es más seria. Tanto que ha desatado cierta polémica entre algunos usuarios que se han preguntado qué ocurre, por ejemplo, con las cuentas de personas fallecidas.

La compañía ha respondido en un hilo de tuits para aclarar que esta limpieza empezará por la Unión Europea (en parte por regulaciones locales como el GDPR) y que toman nota de los comentarios sobre las cuentas de quienes ya no están para reactivarlas. Aseguran que, en esos casos, no borrarán ninguna hasta que hayan buscado una forma de convertirlas en un memorial para los desaparecidos. Al estilo, suponemos, de lo que permite Facebook.

We’ve heard your feedback about our effort to delete inactive accounts and want to respond and clarify. Here’s what’s happening: