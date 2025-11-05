Vivo lanza en Europa su serie de smartphones X300, con cámara de 200 megapíxeles

El fabricante chino Vivo presentó hace unos días en Viena sus nuevos dispositivos de gama alta X300 y X300 Pro, que incorporan una cámara de 200 megapíxeles desarrollada con la óptica alemana ZEISS.

Los terminales, que llegan al mercado europeo con cinco años de actualizaciones garantizadas, integran el procesador MediaTek Dimensity 9500 y estrenan el sistema operativo OriginOS a nivel mundial.

Capacidades fotográficas con sensor de alta resolución

La principal novedad de esta serie reside en su sistema de cámaras.

El modelo Pro instala un teleobjetivo de 200 megapíxeles con sensor HPB y estabilización de imagen CIPA 5.5, junto a una cámara principal de 50 megapíxeles con sensor Sony LYT-828.

Smartphone Vivo X300 Pro

Por su parte, el X300 estándar equipa una cámara principal de 200 megapíxeles con estabilización CIPA 4.5 y un teleobjetivo con sensor LYT-602.

Ambos smartphones incluyen una cámara frontal gran angular de 50 megapíxeles con enfoque automático, diseñada para mejorar la calidad en videollamadas y fotografía de retrato.

El X300 Pro incorpora además el procesador de imagen VS1, que acelera el procesamiento fotográfico.

Entre las funciones específicas destacan el modo Escenario 2.0 para conciertos y eventos, la grabación 4K a 120 fotogramas por segundo (en el modelo Pro) y diferentes modos de retrato con ajustes automáticos para condiciones de poca luz.

Smartphone Vivo X300 Pro

El sistema permite también eliminar elementos no deseados de las fotografías mediante algoritmos de inteligencia artificial.

Procesador y autonomía

Los dispositivos cuentan con el procesador MediaTek Dimensity 9500, un chip desarrollado conjuntamente por vivo y MediaTek con proceso de fabricación de 3 nanómetros de TSMC.

Incluye una GPU de 12 núcleos y una unidad de procesamiento neuronal optimizada para tareas de inteligencia artificial.

Smartphone Vivo X300

En cuanto a la batería, el X300 Pro integra una celda de 5.440 mAh y el modelo estándar una de 5.360 mAh, ambas con tecnología de ánodo de silicio.

Los dos modelos admiten carga rápida de 90 vatios y carga inalámbrica, con cinco años de garantía sobre la batería.

Sistema operativo y pantallas

La serie X300 estrena OriginOS, el sistema operativo de vivo que debuta en mercados internacionales tras su lanzamiento previo en China.

Vivo garantiza cinco años de actualizaciones del sistema operativo y siete años de parches de seguridad.

El sistema incluye funciones de productividad multiplataforma, como duplicación de pantalla con ordenadores y transferencia de archivos entre dispositivos, además de integración con Google Gemini para tareas de escritura y traducción.

Las pantallas emplean tecnología LTPO con brillo máximo de 4.500 nits y atenuación PWM de 2.160 Hz para reducir el cansancio visual.

El X300 instala un panel plano de 6,31 pulgadas, mientras que el Pro aumenta a 6,78 pulgadas.

Ambos dispositivos cuentan con certificación IP68 e IP69 de resistencia al agua y polvo.

Smartphone Vivo X300

Diseño

La serie X300 presenta un diseño unibody de vidrio 3D, con el módulo de cámara instalado en un acabado refinado y ergonómico.

La parte trasera, con vidrio tipo terciopelo coral, posee una textura sedosa, resistente a huellas.

Los smartphones tienen un grosor de 7,95 milímetros (X300) y 7,99 milímetros (X300 Pro), con peso de 190 gramos en el modelo estándar.

El X300 se comercializa en color negro y rosa, mientras que el Pro está disponible en negro y marrón.

Smartphone Vivo X300 Pro con Photokit

Precio y disponibilidad