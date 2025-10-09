La 2 en catalán, salvo 'Saber y ganar' y 'Cifras y Letras', comienza el lunes para Cataluña

La 2 para Cataluña se convierte en La 2 Catalunya (2Cat, una marca de la que se quejó TV3) a partir del lunes. Es la ampliación de contenidos en catalán como históricamente sucedía en esta segunda señal de TVE. Con el acuerdo entre PSOE y Junts la cadena pública nacional amplía su programación en catalán para Cataluña con Saber y ganar y Cifras y letras (los espacios de más audiencia) como excepciones. También se contempla de forma progresiva la ampliación de contenidos en catalán, con la franja nocturna al completo, hasta superar el 80% de cara al próximo año. La intención será alcanzar la parrilla en su totalidad en catalán En los fines de semana la Misa que para toda España es El día del Señor ya tiene una retransmisión propia para Cataluña desde hace décadas.

Gemma Nierga en 'Cafè de idees' / RTVE

Aunque espacios como Cafè d’idees, con Gemma Nierga, ya se venía emitiendo con bajos índices de audiencia, se mantiene la parrilla donde se suman muchos contenidos de debate y análisis para seguir la estrategia de La 1 con contenidos de clara editorial política progubernamental. En este caso TVE se brinda como apoyo mediático al actual presidente catalán, el socialista Salvador Illa, frente a una beligerancia más proclive en TV3 a Junts, que ha sido la formación que ha exigido esta ampliación de La 2 en catalán.

La programación matinal de La2Cat estará compuesta del mencionado Cafè d’idees, más El segon cafè, continuación de la actualidad con Cristina Villanueva, que dejó La Sexta con la pretensión de sumarse a los Telediarios.

A continuación, otra mesa de debate L’Altaveu al pati (El altavoz en el patio) con Marco Chiazza.

Tras Saber y ganar se emitirá L’Altaveu y una versión para Cadaluña de Aquí la terra y un espacio de recetas, Cuina brutal con Chef Bosquet.

Tras Cifras y Letras para el prime time está previsto recpuerar la fórmula retrospectiva con invitados en L’any que vas néixer (El año que naciste) con Xavier Bundó, o un espacio del corazón, Mamarazzis Pop&Cor, con Lorena Vázquez y Laura Fa. Candela Peña retoma el espíritu de los 80 de Rosa María Sardá en TVE Cataluña con Una tarda amb... El actor Peter Vives está fichado para un concurso sobre la lengua catalana.