Abraham Mateo coincide con una novia de la infancia en ‘Factor X’

Factor X ha sido testigo de un entrañable encuentro que ha trasladado hacia su infancia a uno de los jueces del programa. El formato, recuperado por Mediaset para el prime time de Telecinco, ha vivido un momento inesperado durante la segunda gala de las audiciones. Y es que una concursante rechazada en el casting, Mariceli Ramírez, se ha presentado en el programa, en el que se ha reencontrado con su novio de la infancia. “No ha sido seleccionada pero ha dicho que le daba igual y se ha presentado en Madrid Igualmente”, ha anunciado Ion Aramendi, el presentador del talent show.

Los jueces de Factor X serían los encargados de determinar si Mariceli podría cantar o no. Lali se mostró contundente desde un principio. “Se ha cerrado el casting y también se ha quedado mucha gente fuera”. Su opinión chocaba con la de Willy Bárcenas. “Justo no es pero tenemos un buen día y estamos todos contentos”. Vanesa Martín consideraba que “algunas segundas partes fueron buenas”, mientras que Abraham Mateo, que luego sería protagonista, pensaba que “todo pasa por algo”.

Tras ceder los jueces, Ion Aramendi realizaba una sorprendente confesión sobre Mariceli. “Hay una cosa que no te he contado: Mariceli asegura que cuando eras niño decías que estabas enamorado de ella y que era tu novia”, le ha dicho el presentador a Abraham Mateo. El cantante gaditano, tras quedar en shock, aseguró que no lo recordaba pero que podía ser verdad.

La participante, que confirmó lo contado por Ion Aramendi, agradeció el detalle del jurado y le dio un abrazo a su novio de la infancia, Abraham Mateo. Mariceli cantó Con permiso buenas tardes, una actuación con la que se ganó al público y también a los jueces del talent show. La concursante conseguía su billete para la siguiente fase del programa con los votos afirmativos de Abraham Mateo, Lali y Vanesa Martín.