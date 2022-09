Alfonso Arús se estrena en los sábados de La Sexta y no imaginas quién es su ídolo

La Sexta cambia en sus tardes de los sábados. Pero no hablamos de un nuevo programa, sino de una extensión del despertador diaria con Alfonso Arús. Aruser@s Weekend mantiene la personalidad del espacio de la productora Aruba, con más veinte años en antena desde que comenzó en cadenas locales de Barcelona. La actualidad, los vídeos virales, las apariciones de los famosos en las redes o la participación de los propios espectadores vía móvil salpican la tertulia conducida por el veterano comunicador, con fórmula engrasada dentro de la libertad continua para probar, quitar y añadir.

"A mí me resultaría difícil repetir lo de 'Al ataque"

–Usted roza los 40 años en acción, pero aún le recuerdan por Pepe Gáfez, en Al ataque, en los primeros años de Antena 3.

–Era muy divertido hacer aquel programa. Me dicen que era un poco cutre, pero no tenía remedio. Lo grabábamos a lo largo del lunes para que se emitiera los martes. Pero a mí me resultaría difícil repetirlo. Me propusieron hacer algo parecido para las plataformas. Yo me disfrazaba con los pocos compañeros y por supuesto que no reniego de esa época. Me lo pasé tan bien, disfruté tanto, porque hacía lo que yo quería. La gente me recuerda más por las imitaciones de Carlos Jesús.

–¿Con Carlos Jesús abrió la veda de los personajes extravagantes cazados en la calle?

–Carlos Jesús tenía su negocio montado, decía que obraba milagros. Con él no tuve relación pero sí tuve un vínculo sano con otros personajes que con los años acabaron en una decadencia por su exposición en otros programa. Me entristece con el tiempo lo que pasó con Carmen de Mairena, Paco Porras, Tony Genil. Ellos vieron un negocio que los devoró. Me fascinaban personajes como Tristan Baker.

–Usted debutó en la Segunda Cadena con La casa por la ventana ¿cómo fue aquello?

–Joan Ramon Mainat me dio la oportunidad. Me escuchaba en la radio y me dijo "haz lo que quieras". E hice el concurso La casa por la ventana, donde coincidía el gran actor Paco Morán con el señor Barragán. Había noches en las que la Segunda Cadena superaba a la Primera de entonces. Es lo que añoro de la televisión de antes, cuando te decían “haz lo que queras”.

–Ahora todo se estrena testado, importado. Con todos los temores por parte de los directivos.

–Se ha perdido confiar en los creadores. Yo siempre he cumplido a rajatabla una única condición: nunca he hecho un programa piloto. Los programas salen y se van probando sobre la marcha, con confianza a quienes lo hacen. En la televisión actual se ha perdido esa libertad. Yo comencé con 21 años en Radio Juventud y con 23 pasé a Antena 3 Radio. Y ya desde entonces nunca me dijeron lo que tenía qué hacer.

–Ni siquiera cuando tuvo que hacer un prime time...

–Con Al ataque nadie me preguntó cómo sería. Se lo encontraron. Ahora tendría que pasar mil pruebas, todo es tan analítico. Estamos matando el ingenio. Con el paso del tiempo en lugar de acentuar la creatividad, la amordazamos.

–La memoria colectiva le recuerda más por Vídeos de Primera, en La 1. Las cámaras comenzaban también a ser terreno de la gente corriente.

–Y es el único que no es mío pero al que le fui dotando mi personalidad. Hoy lo voy a intentar. Es sábado, día de bodas, de comida en familia. Quiero que la gente cuente lo que está viviendo. En lugar del tiempo de las mañanas, que nos digan qué hacen.

–¿Qué otros aspectos propios tendrá Aruser@s Weekend?

–Con dos o tres retoques será muy parecido al de las mañanas, pero por ejemplo comentaremos con más tiempo las series. Hay que intentar sorprender a la gente. Yo entiendo que, por ejemplo, un talent debe tener sus eliminatorias, sus pasos. Pero no me gusta meter todo tan ordenado. Yo me distraigo más así, yendo a mi aire. Mira que la meteorología es aburrida, pues nosotros tenemos al menos veinte cabeceras distintas.

–¿Una clave es dar el sitio a todo el mundo, que cada colaborador se sienta escuchado?

–Me gusta que sea así. Darle el sitio a todos los que nos mandan una foto o a quienes están en el plató. Procuro trabajar en equipo y muchos de mis colaboradores han durado décadas. La gente te manda cosas divertidas cuando menos te lo esperas. El otro día recordaba que yo tuve un frigorífico Kelvinator y una familia me mandó una foto de una nevera que tiene más de 60 años.

"Yo he sido un admirador de Alfredo Amestoy, Inventó el zapping en televisión, el montaje"

–¿Cuál era ese ídolo indiscutible que tenía cuando veía la tele de niño o de adolescente?

–Nunca lo han publicado. Me gustaría decir que yo he sido un admirador de Alfredo Amestoy, Inventó el zapping en televisión, el montaje rápido. Amestoy no ha tenido el reconocimiento de otros y era un visionario de la televisión. Fue pionero. Me encantaba Íñigo como presentador. Y Pedro Ruiz, que después era capaz de montar un espectáculo de sketches. Creo que no tuvo el reconocimiento que se merecía Josep Maria Bachs. Era un referente en Cataluña. Chicho Ibáñez en el Un, dos, tres, no le sacó el partido que tenía como improvisador.

–¿Cuántos vídeos ha de ver al día?

–Muchos. Parece que es fácil pero hay picar mucha piedra. Entre todos los vídeos que llegan de China, India, para encontrar el bueno tienes que ver muchos más. Ahí me tienes la tarde antes seleccionando los vídeos de la mañana siguiente. En redacción somos pocos, apenas diez. Tengo un presupuesto modesto peero o lo hacemos así o no saldría el programa que me gusta. La sencillez a veces es lo mejor. En las redes hay muchos comunicadores que no necesitan más allá de una pared blanca detrás. Se ha fomentado una competencia absurda entre las redes y la televisión. Todo convive y cada una tiene su interés.