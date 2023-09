Ana Obregón confirma a Joaquín que su hija será del Betis

Joaquín ha vuelto a las noches. Noches televisivas de entrevistas en un formato que se graba a plena luz del día, con vocación familiar. Antena 3 estrenaba este jueves la segunda temporada del espacio del ex capitán bético que ha abierto con la actriz y presentadora Ana Obregón, con la que fue la primera entrevista grabada a su regreso a España tras su maternidad. Ana hacía doblete en esta semana con El musical de tu vida en Telecinco, formato que también se estrenaba.

Como ya se sospechaba la entrega con Joaquín ha tenido como eje la memoria de Aless, el fallecido hijo de la artista y cuyo semen se congeló para tener descendencia por gestación subrogada, "tal como dijo en su última voluntad", recordó Obregón, quien al margen de toda la polémica que suscitó volvió a insistir que en EEUU todo el proceso ha sido legal y es así si se hace "desde la libertad y el amor". Aless quería "ser padre" aunque no estuviera en este mundo.

Joaquín estuvo más suelto que en los primeros episodios de El Novato y quiso estar muy cercano y cómplice con una invitada que lloró en varias ocasiones relatando, por ejemplo, su intento de suicidio ante la inevitable pérdida de su hija. Ana Sandra, su hija y nieta, compensa todo lo sufrido. "Nadie en el mundo le va a quitar el derecho a Anita a vivir". "Tenía mucho amor que dar a mi hijo, me lo han robado, y ahora lo voy a depositar en Ana Sandra", explica Ana Obregón que espera que su abuelo, Alessandro Lequio, padre de Aless, vaya a verla. La presentadora recordó todas las complicaciones de sus parejas, perseguidas siempre por los paparazzi.

Para Ana Sandra va a ser su "vela", como decía el hijo de Ana Obregón a su abuela, pero la pequeña, cuando crezca, va a tener la libertad de que llame a su madre y abuela "como quiera". "Me he perdido tanto con mi hijo que me voy a centrar en Anita. Me arrepiento de no haber estado tan cerca de mi hijo. Y ahora no me lo voy a perder", aseguraba emocionada. La primera palabra que va aprender el bebé será "papá" y además de "mamá" y "vela" también va a aprender la palabra "Beti", como le pidió Joaquín. Ana Sandra será del Real Betis, se compromete Ana Obregón, que recibió un body con los colores béticos. En las redes compartía ayer una foto de Ana Sandra con esos colores béticos.

La actriz y presentadora tuvo una relación de varios años con el futbolista Davor Suker, sevillista y madridista, y fue pareja del baloncestista también del Real Madrid Fernando Martín hasta poco antes de morir éste en accidente en 1989.

Sobre el futuro de Ana Sandra lo primero que quería era compartir el secreto con la familia. La pequeña va a estar respaldada por una legión de primos y sus once tíos. Obregón asegura que seguirá compartiendo fotos de ella en las redes sociales en aprecio a tantos seguidores que le han mostrado su apoyo en estos años. "Me ha vuelto el sentido del humor", aseveraba Ana Obregón.

Y con ese humor se atrevió con Joaquín a hacer varias escenas de cine, a ver si este Novato perfila su vocación de actor que tiene latente. Por lo pronto lo intentaron con la mítica escena de Titanic.