¿Quién era Annette, la que mencionan por sus pechos en 'Grease'? La primera chica Disney

A primeros de los 90 en la programación de TVE aparecía como chica de compañía, que acompañaba a los niños a la hora del almuerzo, la pizpireta rubia de bote Leticia Sabater. "Al mediodía, alegría", canturreaba entre más de una frase que se confundía como una invitación sexual. No es porque los niños de los 90 fueran mal pensados, es que a Leticia le escribían guiones con doble sentido.

Y no era nada original, las chicas candorosas que brincaban entre los pequeños espectadores ya era un invento rodado en los años 50 en Estados Unidos. En España la censura no lo hubiera permitido. En el primer Club Disney, en el The Mickey Mouse Club, en 1955, aparecieron las primeras presentadoras infantiles, las Mouseketters (un juego de palabras con el 'ratón', 'mouse', entrando en la palabra 'mosqueteros').

Ahí entraba en juego una niña de 12 años, Annette Funicello, que sería el primer icono juvenil surgido de la propia televisión Fue fichada por el propio Walt Disney después de verla en pantalla en un ballet de El lago de los cisnes. Ella y otros compañeros formaron la primera cuadrilla del club que entre actuaciones, juegos y entrevistas daba paso a los cortos de animación en la cadena ABC. Sharon Baird, Bobby Burgess, Lonnie Burr o Tommy Cole forman parte de esos nombres nostálgicos para los espectadores estadounidenses más veteranos, que es como si en aquí en España evocáramos a Laura Valenzuela o Blanca Álvarez.

El éxito de Funicello fue instantáneo y pasó a protagonizar sus segmentos propios, series que se producía en directo en el estudio. Y de ahí a a grabar discos y participar en sus películas. La chica Disney se convirtió en una estrella y de ahí que en 1978, en la película Grease, fue la sex symbol a la que de forma idealista se aluden por los enervados estudiantes, compañeros de Danny Zucko-John Travolta.

-¿Alguien tiene las tetas más grandes que Anette?

-Nadie tiene las tetas más grandes que Annette, responde Kenickie, el macarra que interpreta Jeff Conaway.

Algo así pensarían muchos estadounidenses, jóvenes y adultos sobre la actriz y presentadora.

En la canción Look at me, I'm Sandra Dee, el personaje de Rizzo advierte al peluche de oso panda que no le toque con sus garras sus braguitas de seda. "Would you pull that crap with Annette?" "¿Te atreverías a hacer esa guarrada con Annette?", es más o menos la fase de la canción en la que Rizzo se burla de Sandy (ay, la llorada Olivia Newton-John) al compararla con los moditos de Doris Day.

Annette era la versión sexy de Doris Day, o al menos es lo que imaginaban los estadounidenses de entonces. Estamos hablando de pensamientos muy machistas. Hablamos de por entonces una menor de edad, que al final tuvo su propio programa Disney, amasó varios discos de oro con candorosas baladas y su anatomía siguió luciéndose, que para eso estaban ahí los productores ávidos, en comedias playeras ("Beach parties", era el nombre de este subgénero) donde ir en traje de baño era inevitable.

Uno de los compañeros de Anette era Frankie Avalon. ¿Quién es? Sí, el ángel de la guarda que aparece tirándole de la oreja a Frenchy en el celestial tema Beauty school dropout. Habían pasado diez años de las películas playeras cuando Avalon grabó esta autoparodia.

Funicello vivió una intensa adolescencia y juventud entre las arenas de sus películas y, por supuesto, acabó encasillada sin poder escapar del acartonado rol juvenil. En Grease venían a ironizar más o menos sobre esto. La chica que hacía soñar por sus pechos a los estadounidenses se casó en 1965 cuando tenía 23 años, formó una familia y se apartó de los platós durante más de veinte años. Cuando en los años 80 reapareció junto a Frankie Avalon le diagnosticaron esclerosis múltiple, llegó a crear una fundación para atender a enfermos y durante mucho tiempo tuvo que insistir que sus problemas físicos se debían a esta dolencia degenerativa y no por adicciones. Retirada de las pantallas por completo, falleció en 2012 tras una dolorosa decadencia.

Si van a Disneyland Paris en el village encontrarán un restaurante de los años 50 dedicado a Annette. A esta primera chica Disney que representa de por sí un tiempo y unos estereotipos sexistas.