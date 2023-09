Bienaventurados, el mítico programa de María Jiménez en televisión

Además de ser una de las voces de la música española del siglo pasado (y de las últimas décadas, puesto que su último disco es del año 2020), María Jiménez fue también un rostro asiduo a los platós de televisión. Tanto que la cantante llegó a ser presentadora del programa 'Bienaventurados', que se emitió entre los años 2006 y 2007 en Canal Sur.

"Bienaventurados sean los que buscan compasión"

El programa presentado por María Jiménez fue un programa de entrevistas que comenzó a emitirse el 23 de enero de 2006 y en sus dos temporadas reunió en su plató a multitud de "cantantes, políticos, personajes de la crónica social y humoristas”. El programa contaba con una canción de cabecera interpretada por la artista, con el mismo nombre del programa, y en la que se podía escuchar: "la vida me está matando y no encuentro la razón, bienaventurados sean los que buscan compasión. Y que a la chita callando no te digan so mamón. Bienaventurados sean los que esperan el sermón".

El comienzo del programa, con una María Jiménez angelical, de blanco y muchas plumas, haciendo de contrapunto también con el mismo 'Bienaventurados' y su plató lleno de velas y sus cortinas de tela roja, casi salido de la casa de una bruja de cuento.

El primer entrevistado fue nada más y nada menos que Juan y Medio, uno de los rostros más conocidos de la cadena pública andaluza. Y tras él, María Jiménez recibió a nombres tan conocidos como Lidia Lozano, Chenoa, Chiquetete, El Arrebato, José Mercé, Marujita Díaz, Boris Izaguirre, María del Monte, Karmele Marchante, Los del Río, Pipi Estrada, Falete, Carlos Baute, Merche, Lolita Flores, Manolo Escobar o Paloma San Basilio. En su último programa, emitido el 1 de mayo de 2007, la cantante tuvo como invitados a José Ortega Cano y Dolores Abril, además de entrevistar a Juan Antonio Valderrama, a la cantante Ana Fernández y al humorista Manu Sánchez.

En sus dos temporadas, el programa tuvo tiempo también de tener dos programas especiales por Navidad y Año Nuevo (los 'Especial de Navidad Bienaventurada') que contaron con la presencia de artistas como El Fary, Raphael, India Martínez, Remedios Amaya o Antonio Carmona.

Además, durante su emisión tuvo lugar la muerte de Rocío Jurado, quien falleció el 1 de junio de 2006. Por ese motivo, 'Bienaventurados' le dedicó dos programas a 'La más grande', un especial dividido en dos partes, convirtiéndose temporalmente en 'Bienaventurada Rocío Jurado'.

En esos dos programas, María Jiménez recibió en plató a invitados que quisieron rendir homenaje a la artista de Chipiona y que contaron sus vivencias con ella, como su sobrina Rosario Mohedano, pero también Pasión Vega, Marta Sánchez o Diana Navarro.

Se pueden ver las dos temporadas completas de 'Bienaventurados' a través de Canal Sur Más, la plataforma bajo demanda de la cadena pública.