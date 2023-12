Butragueño también aparece en 'Love Actually', cuando Aurelia se convierte en española

Cuando Andrew Lincoln, antes de meterse en The Walking Dead, aparece con unos carteles para comunicarle en la puerta de su casa a su secreta enamorada (la joven esposa de su mejor amigo) que seguirá colado por ella y que le desea una feliz navidad se culmina uno de las historias de acoso que veinte años después puede tildarse como mínimo de incómoda.

Love Actually, pese a todo, es un monumento navideño británico, exitoso, entrañable y muy tramposo a partes iguales, que cumple 20 años y que sigue siendo, y aún más por estas fechas, de estos títulos más demandados en las plataformas.

La película con las historias entrelazadas en la cuenta atrás hacia la Navidad, con una visión muy 'british' del mundo, fue un éxito de taquilla en todo el mundo pese a su contexto tan local (muy del espíritu de las series que triunfan). Este mosaico n fue dirigido por Richard Curtis, guionista de éxitos como Cuatro bodas y un funeral o la serie de Mr. Bean, con Rowan Atkinson, que tiene aquí un cameo que es un regalo barroco, como el de su personaje. Love Actually fue una selección actoral británico-estadounidense y una intervención costumbrista portuguesa, con Lúcia Moniz, que seis años antes fue al Festival de Eurovisión y había dado a Portugal una de sus grandes participaciones hasta Salvador Sobral. Vamos a hablar de ella. Junto a la cantante lusa, que se convierte en el amor de Colin Firth, también están ahí Hugh Grant, Emma Thompson, Keira Knightly, Chiwetel Ejiofor, Liam Neeson o el fallecido Alan Rickman.

Moniz, decíamos, es Aurelia, una joven portuguesa que es contratada por un escritor inglés, Jamie Bennett (Colin Firth), en su retiro en tierras francesas tras haber encontrado a su mujer en plena francachela sexual con su hermano.

Jamie convive con la silenciosa portuguesa hasta que se queda prendado cuando la ve en ropa interior cuando se tira al lago para rescatar los papeles levantados por el viento de la novela del escritor. Al regresar al Reino Unido el personaje de Firth vuelve sobre sus pasos y va a en busca de amor, a la que encuentra en un típico restaurante portugués, donde se declara ante los sorprendidos, y cotillas, familiares y vecinos. Dentro del humor irónico, los clichés lusos no salen del todo favorecidos.

Pero en la versión doblada al portugués de Love Actually Aurelia no es una compatriota. La cambian de nacionalidad, se convierte en española, para que den juegos los equívocos de idioma de Firth. Queda raro que el restaurante plagado de banderas lusas sea el local español donde trabaja la discreta Aurelia, que no casa del todo con los tópicos nuestros.

En el vídeo aparece el diálogo en portugués de Jamie y la apocada asistenta que por arte del doblaje luso se convierte en una chica de Valladolid. "Eusebio", espeta Firth dando un puntapié al aire. Cree que así, con una alusión futbolera antigua, puede congeniar a la joven. Eusebio fue la estrella del mundial de Inglaterra en 1966 y es recordado por los veteranos espectadores, como representa el novelista Jamie.

Sin embargo para el doblaje luso su paisano se convierte en "Butragueño". Un futbolista que es de una época posterior, goleador en el Mundial de 1986. No es tan antiguo como el recordado y fallecido jugador luso. Para los espectadores portugueses el personaje de Aurelia pierde bastante gracias tratándose en verdad de una paisana.

Es una de esas curiosidades añadidas de esta película que cumple 20 años.

También tenemos la historia de Sam. Liam Neeson, en su rol habitual de viudo, contaba con un hijastro que está enamorado de una compañera de colegio: quiere convertirse en rockero y así toca la batería para su cantarina admirada en la función de Nochebuena donde, por ejemplo, se descubrirá el amor del primer ministro británico.

Grant es una versión mejorada, profética, de Boris Johnson. En la vida real Hugh Grant es primo del ficticio Sam. Estaba interpretado por un rubicundo y espigado niño de 12 años, Thomas Brodie-Sangster, actor promesa que ya había participado en otras películas y series, sobre todo como intérprete invitado. Tendría su confirmación tres años después con La niñera mágica junto a Thompson y Firth. Con el novio de Aurelia aparecería también en La última legión.

Brodie-Sangster, nacido en Londres en mayo de 1990, tiene ahora 33 años y una larga carrera de títulos en cine y televisión. En su filmografía destaca la saga de El corredor del laberinto, la ficción televisiva Doctor Who, que es todo un prestigio de la BBC, icono de la ciencia ficción, Juego de Tronos; y en el apartado de voces de animación, es Ferb en la serie Disney Phineas y Ferb. De lo más destacado, su aparición en Gambito de dama, serie de Netflix.