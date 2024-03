Cayetano Rivera critica a una actriz española por una imagen: "¿Te has llevado ese becerrillo?"

¿Arte o barbarie? La controversia sobre los toros y el toreo recorre la historia de España hasta hoy, estableciéndose como uno de los debates que más enciende los ánimos de defensores y detractores a través de las redes sociales. Es en este escenario donde el torero Cayetano Rivera ha decidido dar un paso al frente para poner en tela de juicio el posicionamiento de otros rostros conocidos de la sociedad española. En este caso hablamos de la actriz Georgina Amorós, que en su última publicación en Instagram ha posado desnuda para la organización por los derechos de los animales Peta, sosteniendo un becerrillo y acompañada de tres ilustraciones de toros para declarar "el fin de las corridas de toros y vivir en armonía con los animales".

"Me uno a @officialpetalatino para acabar con el maltrato animal. Creemos un mundo en el que todos los seres vivos sean tratados con respeto y compasión. Las corridas de toros son cosa del pasado, deben desaparecer", ha expuesto la actriz de Elite a sus más de 3,6 millones de seguidores.

Las reacciones al claro posicionamiento de Amorós no se han hecho esperar, en su mayoría de respeto y apoyo a su tajante decisión, pero no han faltado tampoco las respuestas directas, criticando su postura, tanto de aficionados a los toros, como de implicados directos en el toreo. Es el caso de Cayetano Rivera, que ha publicado tanto en el feed de la actriz como en su cuenta de la red social X (Twitter). En un primer momento en un tono irónico, destacando que la imagen de la publicación no se haya realizado un un entorno natural "¿¿¡Photoshop??! Cuando quieras te invito a hacerte la foto con toros de verdad..! Y posteriormente destacando la doble moral que encierra su acción el mensaje que transmite, algo que el mediano de los Rivera Ordóñez considera "Hipocresía al más alto nivel 🤦".

No contento con dicha acción, Cayetano Rivera decidió trasladar el debate a sus más de 100.000 seguidores en la red social X, donde insiste en lo siguiente: "Posa Georgina Amoros (@peta) para criticar las corridas de toros haciendo ver que los toros son dóciles, y lo hacen con Photoshop porque no se atreven a hacer la foto con toros DE VERDAD!".

