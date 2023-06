Alberto Chicote se enfrenta a las reseñas compradas para hablar bien (o mal) de los restaurantes

La quinta temporada de ¿Te lo vas a comer? arranca esta noche a las 22:30 horas en la Sexta. Alberto Chicote y su equipo regresan para abordar temas que afectan de manera directa y diaria a los espectadores.

-¿Cómo afronta la quinta temporada de ¿Te lo vas a comer? en la Sexta?

-Con muchísimas ganas de que veáis todos los temas que hemos preparado. Todos ellos están muy pegados al día a día de los espectadores. Hemos procurado que cada uno de los temas nos toque la piel y que sean de interés público. ¿Te lo vas a comer? es un programa de denuncia y por desgracia todavía encontramos temas relacionados con la alimentación donde hay gente que aprovecha ciertas trampas para intentar sacar beneficio.

-A rasgos generales, ¿cuáles son los temas que se van a tratar en esta nueva temporada?

-En uno de los temas abordamos las reseñas de internet. Analizamos de donde vienen, qué son, cuáles son falsas y cuáles no. Muchas de ellas son malintencionadas, otras directamente compradas para ensalzar un negocio e incluso para hundirlo... Trataremos el menú del día, una figura de restauración muy instaurada en nuestro país. Tiene infinidad de consumidores día a día. ¿Es posible consumir el menú del día y mantener un estado de salud óptimo? O resulta que los menús del día por diferentes motivos han ido cambiando y no son tan sanos. Vamos a tratar el tema de las setas, un producto muy importante en nuestra gastronomía pero también muy peligroso. ¿De dónde vienen?, ¿quién la recoge?, ¿qué vigilancia hay en este tema?, ¿cuáles son las empresas que la comercializan?, serán algunas de las incógnitas que despejaremos. También las bodas y los grandes eventos, un tema muy ligado a la calle. Veremos los permisos, condiciones, registros se tienen que cumplir para que los invitados no acaben en la sala de espera de urgencias de un hospital. Y el último tema es el de las alergias e intolerancias alimentarias. Si no lo sufrimos en primera persona, siempre tenemos algún familiar, amigo o vecino que lo padece. Vamos a ver de dónde surgen, qué ocurre cuando alguien que tiene una intolerancia visita un restaurante, si se cumplen las normas, si son reales estas intolerancias, si están probadas por la comunidad científica. En definitiva, muchas cosas interesantes que no os podéis perder.

-Uno de los grandes logros de ¿Te lo vas a comer? es que muchos de los temas que habéis tratado han tenido una trascendencia social. ¿Cómo se consigue eso?

-Creo que se consigue escogiendo temas reales y que a todos nos pueda afectar de algún u otro modo. El objetivo final siempre es la concienciación, la repercusión social y cambiar determinados usos y maneras de hacer las cosas. Nosotros denunciamos poniendo en valor a los que hacen un buen trabajo y alertando de los que no lo están haciendo de forma correcta. Hemos tratado temas muy sensibles, con personas desvalidas, como por ejemplo la alimentación en una residencia de mayores, los colegios o los hospitales. Estamos cumpliendo con nuestros objetivos temporada tras temporada. Logramos que al día siguiente de la emisión del programa haya gente que quiera cambiar ciertos hábitos, actitudes y comportamientos. Para nosotros es un objetivo cumplido, y por eso estamos en la quinta temporada.

-A la hora de elegir un lugar para cenar, la mayoría de las personas se guían por las reseñas de los restaurantes. ¿Son fáciles de manipular esos comentarios?

-Solo cuestan dinero, así de sencillo. Hay diferentes maneras de comprarlas, tanto las reseñas positivas para tu propio establecimiento como las negativas para un local que te pueda molestar. Luego no todo es dinero, está muy extendido que si me pones cinco estrellas y un buen comentario te regalo el vino o el postre. Al cliente no le parece mala idea y todos salen ganando.

-¿Cómo es Alberto Chicote fuera de la televisión cuando deja de ser el poli malo? -Lo que cambia son las circunstancias a las que me enfrento. En la televisión siempre encaro situaciones duras que exigen algo de mí. Cuando no estoy en la televisión vivo otra vida. No me tiro el día pegándole broncas a la gente, ni encontrándome con situaciones adversas. Cuando no estoy en determinadas circunstancias me libero de esto. No sabría crear un personaje, yo simplemente hago de Alberto Chicote. Eso es lo que hago las 24 horas del día.